Margot Sikabonyi racconta il suo percorso di crescita, dal provino mancato a 14 anni con Cristiana Capotondi, il divorzio del 2024 e la difesa dalle critiche per le rughe.

Il percorso di Margot Sikabonyi verso la piena affermazione nella vita professionale e privata è stato segnato da un decisivo momento di consapevolezza avvenuto all'età di 14 anni. In quell'occasione, l'attrice ha partecipato a un provino per interpretare la figlia di Elena, una figlia di regia affidata a Elena Sangiorgi, nel quale Cristiana Capotondi ha ottenuto il ruolo. Durante la prova, Margot Sikabonyi rimase silenziosa e impaurita sul divano, mentre Cristiana Capotondi dimostrò di essere spigliata, chiacchierando e gestendo la situazione con grande dimestichezza. La regia scelse Cristiana Capotondi, lasciando l'attrice di 43 anni con la consapevolezza di dover costruire una corazza per sopravvivere nel mondo dello spettacolo.

L'insegnamento del provino con Cristiana Capotondi

Da quel provino andato male, Margot Sikabonyi ha iniziato a imparare a parlare anche quando non ne aveva voglia e a fare la battuta simpatica quando necessario. Nonostante questa trasformazione apparente, l'attrice ammette di rimanere una persona estremamente riservata e timida di natura. La sua recitazione nella nuova pellicola cinematografica, uscita nelle sale il 5 novembre, riflette questa dualità, interpretando il ruolo di Anna, una donna insicura e riservata che diventa audace e sensuale sui social media sotto lo pseudonimo di LaBenni. Sikabonyi ha definito questa interpretazione uno sdoppiamento, riconoscendo in Anna aspetti del proprio percorso personale che ha dovuto affrontare per rimanere a galla.

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La critica alle rughe e la risposta sui social

La ricerca di accettazione non è stata solo professionale, ma ha coinvolto anche la percezione della propria bellezza fisica nel corso degli anni. Sikabonyi ha confessato di essere stata spesso concentrata sui difetti, come le gengive, a causa delle pressioni esterne, tanto da non sentirsi affatto bella in passato. Questa insicurezza è stata nuovamente messa alla prova l'estate scorsa, quando sui social media ha ricevuto commenti aggressivi che la incoraggiavano a ricorrere a ritocchi estetici per eliminare le rughe. In risposta a questa ondata di critiche, l'attrice ha pubblicato un video per rivendicare il valore delle imperfezioni.

La reazione di Margot Sikabonyi ha sottolineato che se una persona non è centrata interiormente, un giorno una ruga le dirà che non è abbastanza e il giorno dopo un altro elemento lo farà. L'attrice ha spiegato che oggi il suo giudice è interno e si misura sulla propria integrità tra ciò che sente e ciò che dice, piuttosto che sul giudizio esterno. Questo cambiamento di prospettiva le ha permesso di guardare le vecchie foto e riconoscere di essere stata una bella ragazza, superando il dubbio di sé che le era stato imposto dai commenti altrui.

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Il divorzio del 2024 e la maternità a tre voci

Il percorso di accettazione si è esteso anche alla sfera privata con l'annunciato divorzio da un marito non nominato nel testo, avvenuto nel 2024. Questa esperienza le ha fatto scoprire che è possibile crescere i figli da soli, che i padri possono esserci in modalità diverse e che la gioia non è necessariamente legata alla coppia. Attualmente, la quotidianità di Margot Sikabonyi ruota attorno ai suoi tre figli: Bruno James, di 11 anni, Leonardo, di 9 anni, e Michele, nato un anno fa. La maternità le ha insegnato ad abbandonare l'ansia di dover seguire un copione rigido e stereotipato.

Sikabonyi ha denunciato più volte le difficoltà che le donne affrontano dopo il parto, descrivendo la sensazione di essere lasciate sole in un appartamento con un neonato come il guidare un camion senza aver mai imparato a farlo. Ha criticato la società che costringe le madri a tacere sulla stanchezza, trasformandole in cattive madri se esprimono la propria fatica. Questa battaglia per la verità e l'autenticità caratterizza anche il panorama culturale italiano, con altre voci come quella di Helena che canta per dare voce a chi si sente diverso o troppo fragile.

Evoluzione personale e nuovi ruoli

Oggi, Margot Sikabonyi rivendica la scelta di lasciare un solo personaggio che ne aveva segnato a lungo la carriera, accettando il rischio di scontentare pubblico e addetti ai lavori. Questa decisione, presa a 32 anni e giudicata da molti un errore, è oggi vista come fondamentale per non restare l'avatar di se stessi. L'attrice dimostra di aver imparato a misurarsi con la propria crescita interiore, distanziandosi dall'ossessione per la perfezione che l'ha perseguitata agli inizi.

Il suo racconto tocca anche le dinamiche del settore, come l'incidente accaduto alla collega Emma Marrone, che ha perso il treno in stazione trasformandolo in una gag teatrale. L'itinerario di Sikabonyi conferma come l'accettazione di sé e la capacità di reagire alle pressioni esterne siano cruciali per costruire una carriera solida e una vita privata serena, lontana dagli schemi tradizionali imposti dalla società.