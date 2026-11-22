La storia di Maria, 50 anni, che ha逃出to la violenza domestica grazie al Centro Antiviolenza di Manfredonia. La sua testimonianza alla mostra Rinascita Donna fino al 10 dicembre.

La testimonianza di Maria, una donna di 50 anni residente a Manfredonia in provincia di Foggia, racconta il difficile percorso di uscita dalla prigionia domestica verso la rinascita personale. La sua storia è stata resa pubblica in occasione dell'inaugurazione della mostra Rinascita Donna, allestita per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre. Maria ha condiviso con l'agenzia ANSA il suo calvario, trasformando la propria esperienza di sopravvissuta in un messaggio di speranza e resilienza per altre vittime di abusi.

La Trappola del Matrimonio e l'Isolamento

Maria descrive l'inizio della sua vicenda come un matrimonio contratto per amore in giovane età, che si è rapidamente deteriorato in un inferno di violenze sia fisiche che psicologiche. Il marito ha attuato una manipolazione intellettuale che è poi diventata anche economica, costringendola a un progressivo isolamento. Questa dinamica le ha impedito di mantenere i legami con la famiglia di origine, con le amiche e con il contesto lavorativo. Per aggraviare la situazione, la violenza si è consumata lontano dalla regione di appartenenza, aumentando la sua vulnerabilità e difficoltà nel cercare assistenza immediata.

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Il Ruolo del Centro Antiviolenza nella Liberazione

Il punto di svolta nel percorso di emancipazione di Maria è stato il sostegno ricevuto dalle operatrici del Centro Antiviolenza (Cav) dopo che ha deciso di denunciare il marito. Sebbene il cammino sia stato estremamente difficile e segnato da momenti di profonda fragilità in cui credeva di non farcela, la rete di supporto le ha permesso di recuperare la forza necessaria per reagire. Questo intervento professionale è risultato fondamentale per rompere le catene dell'abuso e iniziare un nuovo capitolo della sua vita lontano dalla violenza subita.

La Mostrea Rinascita Donna a Manfredonia

La testimonianza di Maria accompagna l'esposizione Rinascita Donna, un progetto gestito dal consorzio Opus cooperativa Domi. La mostra è attualmente visitabile negli spazi del seminario arcivescovile Sacro Cuore di Manfredonia. Un dettaglio particolare dell'iniziativa è la possibilità per le donne di testimoniare la propria voglia di riscatto attraverso la donazione dei propri outfit, creando un legame concreto tra la moda e la rinascita personale. L'evento resta aperto al pubblico fino al 10 dicembre, offrendo un luogo di incontro e consapevolezza.

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Posizione dell'Avvocata Daniela Gentile

Daniela Gentile, avvocata, coordinatrice e legale del Centro Antiviolenza, ha sottolineato il valore aggiunto del progetto Libere Sinergie che ha dato vita alla mostra. Secondo la Gentile, la grande partecipazione riscontrata durante l'inaugurazione segna che il percorso di uscita dalla violenza, pur essendo complesso e duro, può essere compiuto se le vittime sono in grado di chiedere aiuto. La sua dichiarazione evidenzia l'importanza delle strutture dedicate nel fornire non solo assistenza legale, ma anche un supporto psicologico e sociale essenziale per la rinascita delle donne.

Impatto Sociale e Prossimi Passi

Oggi Maria è impegnata attivamente nella sensibilizzazione delle altre donne, trasformando il suo ruolo da vittima a sostenitrice pubblica. La sua storia, raccontata a Manfredonia, serve da monito e da guida per quelle che si trovano ancora intrappolate in relazioni tossiche. L'iniziativa non solo documenta il dolore, ma celebra la capacità di ricostruzione della vita, confermando che l'isolamento imposto dagli abusanti può essere superato con l'intervento di reti di supporto appropriate e la determinazione individuale.