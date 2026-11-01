Maria De Filippi difende Riccardo, la maestra Celentano replica nella puntata

Maria De Filippi difende Riccardo, ma la maestra Alessandra Celentano chiede un provvedimento disciplinare nella puntata di domenica 1 novembre.

Nella puntata andata in onda domenica 1 novembre, Maria De Filippi prende le difese del ballerino Riccardo, finito al centro di un acceso confronto con la maestra Alessandra Celentano. Il caso nasce da una frase pronunciata dall'allievo durante uno sfogo in casetta, che l'insegnante considera irrispettosa. Lorella Cuccarini si schiera con la collega, mentre la discussione si chiude con un momento difficile per il ragazzo.

Maria De Filippi e la polemica in casetta

Tutto è partito da una coreografia eseguita da Riccardo durante le prove, giudicata negativamente dalla maestra Alessandra Celentano. Tornato in casetta, il ballerino si è sfogato con Benedetta e, riferendosi all'insegnante, ha commentato che avrebbe fatto un disastro in puntata.

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Una frase che la Celentano ha vissuto come una mancanza di rispetto, soprattutto per il modo in cui il ragazzo si è rivolto a lei. Durante la puntata la maestra lo ha rimproverato davanti a tutti, affermando che, se fosse stata sua insegnante, gli avrebbe dato un provvedimento disciplinare.

Ha ribadito che il rispetto va sempre portato, sottolineando la necessità di mantenere un comportamento corretto verso chi insegna. Lorella Cuccarini ha condiviso la posizione della collega.

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Maria De Filippi, invece, ha cercato di ridimensionare l'episodio, osservando che a vent'anni possono capitare errori di questo tipo. La sua risposta non ha convinto la maestra.

Lo scontro tra Celentano e la conduttrice

La Celentano si è rivolta direttamente alla conduttrice, sostenendo che essendo in televisione i ragazzi vedono una mancanza di rispetto. Ha aggiunto che la conduttrice può fare ciò che vuole a casa sua, ma non deve difendere il ballerino, che ha definito indifendibile.

Sono intervenuti anche Amadeus e Rudy Zerbi, che hanno fatto notare come la frase sia stata pronunciata in casetta e non davanti alla maestra. Amadeus ha osservato che, se l'avesse detta in studio, avrebbe sbagliato, ma che non aveva superato un limite.

Celentano è rimasta ferma sulla sua posizione, sostenendo che anche in casetta gli allievi debbano rispettare gli insegnanti. Ha affermato che devono essere se stessi, ma sempre con rispetto per gli altri, perché altrimenti non imparano, alzando ulteriormente i toni.

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Scuse di Riccardo e ritiro della maglia

Riccardo ha provato a chiarire la propria posizione e si è scusato, dichiarando di non voler mettere mai in dubbio la maestra come persona o come insegnante. Le scuse, però, non hanno del tutto disteso il clima in studio.

Dopo l'esibizione del ballerino, Lorella Cuccarini ha deciso di ritirargli la maglia, interrompendo, almeno per il momento, il suo percorso nella scuola. Il ragazzo ha lasciato lo studio in una situazione difficile.

Celentano ha invitato la collega a riflettere sulle difficoltà tecniche dell'allievo, parlando di problematiche insormontabili e suggerendo di fare un pensiero più ampio sulla sua situazione.