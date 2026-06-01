Maria De Filippi si racconta: la passione per i cavalli oltre la tv

In un video della FISE, Maria De Filippi parla del suo amore per l'equitazione, svelando un lato inedito della sua personalità. Le sue parole emozionano il pubblico e rivelano una connessione profonda con il mondo equestre.

Maria De Filippi , classe 1961, è senza dubbio una delle conduttrici televisive più amate e longeve del panorama italiano. Per anni, il pubblico l'ha vista dominare gli schermi con programmi come 'Amici' e 'C'è Posta per Te', ma anche con format come 'Temptation Island' che sta per tornare in onda.

Tuttavia, al di fuori del piccolo schermo, Maria coltiva una passione fortissima e forse meno nota: l'equitazione. In un video pubblicato sui canali ufficiali della FISE (Federazione Italiana Sport Equestri), registrato a Piazza di Siena a Roma, la conduttrice si apre a cuore aperto sul suo legame profondo con i cavalli. Le sue parole, cariche di emozione, rivelano un lato inedito della sua personalità, lontano dai riflettori e dalla frenesia del mondo televisivo.

"L'emozione che provi qui e vedi ovunque è secondo me la passione. Il cavallo è passione, è uno sport particolare. Sei in simbiosi con lui, c'è qualcosa che ti lega. Anche quando vai a dormire, ci pensi.

Ti chiedi come sta, se sta dormendo" ha dichiarato Maria De Filippi, affiancata dal giovane talento del salto ostacoli italiano, Neri Pieraccini. Il video, pubblicato il 31 maggio, ha già raccolto oltre un milione di visualizzazioni su Instagram, dimostrando quanto il pubblico sia curioso di scoprire questo aspetto della sua vita. Maria ha aggiunto: "Vedo questo più di tutto, non vedo mai la competizione. Vedo molto di più l'emozione di far qualcosa insieme, di crescere insieme".

Queste parole hanno scatenato una valanga di commenti positivi sui social, con fan che la definiscono "una donna immensa" e "una persona speciale". Ma come concilia Maria De Filippi il suo lavoro frenetico con questa passione che richiede tempo e dedizione? La conduttrice ha sempre mostrato una determinazione fuori dal comune, sia in carriera sia nella vita privata. Oltre all'equitazione, si sa che ama trascorrere tempo nella sua casa al mare e coltiva un forte interesse per la lettura.

Tuttavia, è il mondo dei cavalli che sembra rubarle il cuore. La FISE l'ha voluta come testimonial per promuovere i valori dello sport equestre, e lei ha accettato con entusiasmo, dimostrando che non è solo un volto noto della tv, ma una vera appassionata.

Il video di Piazza di Siena è solo l'ultimo di una serie di apparizioni legate al mondo equestre: già in passato Maria aveva partecipato a eventi come il Salone del Cavallo di Verona, sempre con grande discrezione. La notizia ha riacceso l'interesse del pubblico sulla sua vita privata, spesso tenuta lontana dai riflettori.

In un'epoca in cui i conduttori televisivi sono spesso etichettati come personaggi creati ad arte, Maria De Filippi rappresenta un'eccezione: autentica, schiva, ma capace di emozionarsi davanti a un animale. Il suo esempio mostra come sia possibile mantenere una carriera di successo senza perdere di vista le proprie passioni.

E mentre il pubblico si prepara a vederla tornare in tv con i nuovi appuntamenti di 'Amici' e 'Temptation Island', forse la vera sorpresa è scoprire che dietro la conduttrice c'è una donna che, come dice lei stessa, "cresce insieme" al suo cavallo, imparando ogni giorno qualcosa di nuovo. La passione di Maria De Filippi per i cavalli non è solo un hobby, ma un vero e proprio stile di vita.

In un'intervista passata, aveva confessato di montare a cavallo fin da bambina, ma solo negli ultimi anni ha potuto dedicarsi con più costanza a questa disciplina. Oggi possiede due cavalli, uno dei quali è un ex cavallo da competizione che ha salvato dal macello. La conduttrice è anche impegnata in iniziative di beneficenza legate al mondo equestre, come il sostegno a centri ippici che offrono terapia con i cavalli a persone con disabilità.

Questo lato solidale si sposa perfettamente con la sua immagine pubblica, sempre attenta alle tematiche sociali. Il video diffuso dalla FISE ha inoltre dato visibilità a Neri Pieraccini, un giovane cavaliere italiano che sta scalando le classifiche internazionali. La scelta di Maria De Filippi di affiancarlo non è casuale: la conduttrice crede nel talento dei giovani e nel valore del lavoro di squadra.

Il suo messaggio, infatti, va oltre la semplice promozione dello sport equestre: è un invito a riscoprire la bellezza delle relazioni autentiche, basate sulla fiducia e sulla crescita reciproca. In un mondo spesso dominato dalla competizione, le parole di Maria risuonano come un inno alla collaborazione e all'armonia con la natura. In sintesi, questa notizia offre uno spaccato inedito di una delle figure più iconiche della televisione italiana.

Maria De Filippi dimostra che la vera passione non conosce confini e che, anche quando si è abituati a vederla in un certo ruolo, c'è sempre spazio per la sorpresa. Il suo amore per i cavalli è un esempio per tutti, un promemoria che la vita è fatta di emozioni, di connessioni profonde e di momenti di pura bellezza, lontani dal frastuono del piccolo schermo





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