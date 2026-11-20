Maria Rita Valerio, uccisa a Capurso nel 2003, è tornata al centro di un cold case di Bari: all'alba è stato arrestato il suo ex fidanzato, fermato come presunto responsabile.

A distanza di 23 anni dal delitto, Maria Rita Valerio, 25 anni, torna al centro della cronaca di Bari. Le forze dell'ordine hanno fermato all'alba il suo ex fidanzato, indicato come presunto autore del femminicidio avvenuto a Capurso, in provincia di Bari, nella notte tra il 16 e il 17 dicembre 2003. La svolta arriva al termine di lunghe indagini su un caso rimasto irrisolto per oltre due decenni.

Maria Rita Valerio era scomparsa da Capurso il 16 dicembre 2003 e il suo corpo fu ritrovato tre giorni dopo, il 20 dicembre, in una zona di campagna lungo la strada che collega Bari a Capurso. Il fermo dell'ex fidanzato riapre ora un cold case che per anni è rimasto senza responsabili individuati.

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Il ritrovamento del corpo e le ferite della vittima

Il corpo senza vita di una giovane donna fu scoperto da un agricoltore in una campagna lungo la strada tra Bari e Capurso. Il volto della vittima era sfigurato da numerosi colpi, un dettaglio che fin dalle prime ore fece orientare le indagini verso un'aggressione violenta.

Poche ore dopo il ritrovamento, i Carabinieri identificarono la donna in Maria Rita Valerio. Gli inquirenti riferirono che il corpo presentava escoriazioni sulle braccia e sulle gambe, probabilmente provocate nel tentativo di scavalcare la recinzione del terreno in cui fu rinvenuto. Secondo gli inquirenti, il delitto non sembrò premeditato, ma apparve piuttosto come il risultato di un impulso improvviso.

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La serata nel discopub e la Seat Ibiza ritrovata

La sera della scomparsa, Maria Rita Valerio era uscita di casa a bordo della sua Seat Ibiza azzurra e aveva trascorso alcune ore con gli amici. Intorno alle 23 raggiunse un discopub nei pressi di Bari, dove si svolgeva una festa settimanale. Verso l'1:30 lasciò il locale insieme a quattro giovani: due suoi amici e due ragazzi conosciuti quella sera.

Dopo essersi intrattenuti all'esterno per circa quindici minuti, il gruppo si separò. Secondo il proprietario del locale, due giovani si allontanarono insieme, uno rientrò nel locale, mentre l'altro accompagnò Maria Rita verso la sua auto. Alle 4.30 del mattino del 17 dicembre, la Seat Ibiza della ragazza fu ritrovata sul ciglio della strada che conduceva all'ingresso del paese, con lo sportello del conducente aperto e una vistosa ammaccatura.

Gli investigatori hanno ipotizzato il coinvolgimento di due o tre persone nel delitto. L'arma del delitto non fu mai ritrovata, mentre sul terreno gli assassini lasciarono alcune impronte di scarpe, elementi che avrebbero potuto fornire dettagli utili alle indagini.

Il percorso artistico di Maria Rita Valerio

Maria Rita Valerio era molto nota nel territorio barese come attrice della sitcom 'Fuori Sede', in onda su Antenna Sud tra la fine degli anni '90 e gli inizi del 2000. Il programma raccontava le vicende di un gruppo di studenti e lavoratori che vivevano nel capoluogo pugliese, con la regia di Milena Triggiani e i testi di Paolo Uzzi e Michele Didone, che furono anche protagonisti come attori.

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Nella serie Maria Rita interpretava il personaggio di Rita, in una produzione che ebbe un ottimo successo in Puglia e che poteva rappresentare un trampolino di lancio per i giovani attori coinvolti. Il padre panettiere e la madre casalinga sapevano che il sogno della figlia era sfondare nel mondo del cinema, obiettivo che la giovane stava inseguendo quando scomparve nel dicembre del 2003.