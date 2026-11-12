Maria Shurochkina ustioni gravi incendio Mosca

La nuotatrice russa Maria Shurochkina è in terapia intensiva dopo un incendio domestico a Mosca il 9 novembre. Ustioni al 30% del corpo e trapianto di pelle in programma.

La campionessa russa di nuoto sincronizzato Maria Shurochkina si trova attualmente in una condizione critica tra la vita e la morte, ricoverata presso l'Istituto di ricerca per le emergenze Sklifosovsky a Mosca. La 31enne atleta, pluricampionessa mondiale e olimpica, ha subito ustioni gravi che coprono circa il trenta percento della sua superficie corporea a causa di un violento incendio domestico verificatosi nella notte tra l'otto e il nove novembre.

Dettagli dell'Incendio e Fiammate

Il dramma è avvenuto all'interno dell'attico al diciassettesimo piano situato nel numero sedici di Via Mosca, dove la sportiva risiede abitualmente. Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, Maria stava tentando di ricaricare un camino a bioetanolo quando i vapori altamente infiammabili si sono innescati, provocando una fiammata improvvisa e violenta. Le fiamme hanno avvolto rapidamente i suoi indumenti, costringendola a una fuga disperata dal appartamento, dove è stata soccorsa nel vano scala con i vestiti ancora in fiamme.

Also read Russia dichiara indesiderabile un diplomatico moldavo a Mosca

Stato di Salute e Trattamenti

I medici dell'istituto riferiscono che, nonostante la gravità delle lesioni, la situazione della paziente è stabile da quando è stata ricoverata. Sua sorellastra, la celebre cantante Nyusha, ha confermato che le ustioni colpiscono principalmente il torace e l'addome. È previsto un primo intervento chirurgico nei prossimi giorni per un trapianto di pelle, mentre fortunate non sono state coinvolte testa, viso e mani.

Rischio Infezioni e Recupero

La preoccupazione per la salute di Maria Shurochkina rimane alta a causa dei rischi immediati e a lungo termine. Oltre al pericolo vitale per la sopravvivenza, i medici temono complicanze come lo shock da ustioni, la disidratazione grave, infezioni batteriche e il rischio di necrosi dei tessuti. I tempi di recupero saranno estremamente lunghi e, tra interventi chirurgici e innesti cutanei, potrebbero essere necessari più di dodici mesi per una piena guarigione.

Advertisement

Supporto Federale e Sostenitori

La Federazione Russa degli Sport Acquatici ha subito offerto un immediato sostegno alla famiglia dell'atleta dopo la notizia del tragico incidente. Il mondo dello sport tifa per il ritorno di una delle atlete più titolate della storia russa, che ha portato grande gloria alla nazione nei palcoscenici internazionali del nuoto sincronizzato negli ultimi anni.

Carriera e Successi Sportivi

Maria Vladimirovna Shurochkina è figlia del musicista e produttore Vladimir Shurochkin e della ginnasta Oksana Baranovskaya. Ha iniziato il nuoto sincronizzato all'età di sette anni ed è entrata a far parte della nazionale russa nel duemila tredici. La sua carriera è stata costellata da successi straordinari che includono undici medaglie d'oro mondiali, sei titoli europei e due ori olimpici consecutivi nella competizione a squadre a Rio duemila sedici e Tokyo duemilaventuno. Per i suoi traguardi è stata insignita dal presidente Vladimir Putin dell'Ordine dell'Amicizia e dell'Onore.