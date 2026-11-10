Maria Tea Santagiustina principessa del Gran Ballo Viennese di Roma

La studentessa veneziana Maria Tea Santagiustina è stata incoronata al Gran Ballo Viennese di Roma e rappresenterà l'Italia all'Opernball di Vienna.

Maria Tea Santagiustina, studentessa veneziana, è la principessa del Gran Ballo Viennese di Roma, la manifestazione di danza che si è svolta all' Acquario Romano. La giovane ha conquistato la corona della XVIII edizione e, insieme al suo accompagnatore Jeremy Bratu, allievo ufficiale dell' Accademia Aeronautica di Pozzuoli, rappresenterà l'Italia al prestigioso Opernball di Vienna.

L'incoronazione è stata uno dei momenti centrali della serata di gala, che ha visto protagoniste trenta giovani debuttanti provenienti da tutta Italia. Le debuttanti sono state accompagnate dagli allievi ufficiali dell'Accademia Aeronautica, in una serata dedicata alla tradizione del ballo.

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Maria Tea Santagiustina incoronata principessa a Roma

Maria Tea Santagiustina è stata incoronata durante la serata di gala all'Acquario Romano, nella XVIII edizione della manifestazione. Il titolo le apre le porte di uno degli appuntamenti più prestigiosi della tradizione austriaca.

Si tratta dell'Opernball, conosciuto come il "ballo dei balli", che si svolge ogni anno il Giovedì Grasso nella cornice del Teatro dell'Opera di Vienna. L'evento riunisce ospiti provenienti da tutto il mondo, e la partecipazione di Maria Tea Santagiustina porta l'Italia su quel palcoscenico.

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Programma della serata tra valzer e Strauss

La serata si è aperta con il tradizionale "Alles Walzer!", eseguito sulle musiche di Strauss dall'Orchestra Vincenzo Bellini di Roma, diretta dal maestro Lorenzo Lupi. Il programma ha alternato valzer, danza classica e performance artistiche.

Tra gli ospiti della serata figurano delegazioni dei Balli Viennesi di Romania, Paesi Bassi e Francia, oltre ai rappresentanti istituzionali di Roma e Vienna. Questa presenza internazionale ha confermato il carattere europeo della manifestazione romana.

Ideazione di Elvia Venosa e legame con Vienna

Il Gran Ballo Viennese di Roma è ideato da Elvia Venosa e si svolge dal 2007, celebrando una tradizione che unisce danza, eleganza e cultura europea. Venosa ha spiegato che la manifestazione serve a celebrare l'eleganza e la tradizione.

Secondo Venosa, il Gran Ballo serve anche a trasmettere alle nuove generazioni valori come il rispetto e la galanteria. Nelle sue parole, questo impegno sottolinea il legame tra l'evento romano e l'Opernball viennese, di cui la principessa Maria Tea Santagiustina diventa ora la rappresentante italiana.