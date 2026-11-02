Mariah Carey Lancia il Natale 2026 con Video Punk Rock e Omaggio al Passato

Mariah Carey ha inaugurato la stagione natalizia 2026 con un video che la vede punk rock. Un omaggio a Hermit e il ritorno di All I Want for Christmas Is You.

Mariah Carey ha dato ufficialmente il via alla stagione natalizia 2026 con la pubblicazione del suo tradizionale video il primo novembre, segnando l'inizio ufficiale delle feste. La star ha sorpreso i fan con una trasformazione inedita che celebra il suo passato rock, abbandonando i classici elementi invernali per abbracciare una estética punk.

Il Ruolo di Mariah Carey nel Video Natale 2026

La clip è stata pubblicata puntualmente allo scoccare della mezzanotte del primo novembre, confermando una prassi iniziata nel 2019 che trasforma il passaggio da Halloween a Natale in un evento atteso annualmente. Mariah Carey ha scelto di aprire la scena a New York, ambientando il video in una notte di Halloween alle 23.58, dove un concerto punk-rock è in corso in un locale. La cantante appare sul palco con un trucco colorato e abiti lontani dal suo stile solito, esibendosi come una frontwoman.

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Dettagli Tecnici e Riferimenti Musicali nella Clip

Il brano che accompagna la prima parte del filmato è Hermit, un pezzo del progetto musicale Chick, con il quale Carey ha collaborato negli anni Novanta. Questa scelta musicale permette di riportare sotto i riflettori un lato della sua discografia diverso dalle ballate romantiche che l'hanno resa famosa. Durante l'esibizione, Mariah Carey arriva persino a lanciarsi dal palco sul pubblico in un stage diving che anticipa il colpo di scena.

Trasformazione e Ritorno al Grande Successo Natalizio

Quando scatta la mezzanotte, il look punk lascia immediatamente spazio agli abiti natalizi e alla cantante riappare in cima a un gigantesco albero di Natale. Mariah Carey pronuncia il suo celebre It's Time! con l'inconfondibile acuto prima di iniziare a cantare la sua hit All I Want for Christmas Is You. La canzone, uscita nel 1994 e scritta da Mariah Carey insieme a Walter Afanasieff, continua a dominare il periodo delle feste dopo oltre tre decenni.

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Stakeholder e Posizioni sui Collaborazioni Commerciali

L'ottavo appuntamento con questo rituale social ha visto nel 2025 la partecipazione dell'attore Billy Eichner in una clip realizzata con Sephora, che ha superato i 98 milioni di visualizzazioni su TikTok. Il successo di questi contenuti ha attirato critiche per il crescente spazio riservato alle collaborazioni commerciali nella comunicazione della cantante. Nonostante le polemiche, l'appuntamento del primo novembre rimane uno dei momenti più riconoscibili della sua strategia sui social media.

Impatto Reale sul Mercato Musicale e Classifiche

All I Want for Christmas Is You ha accumula 22 settimane non consecutive al primo posto della Billboard Hot 100, un risultato che le ha permesso di detenere a lungo il primato di permanenza in vetta alla classifica americana. Nel 2026 il primato è stato superato da Choosin' Texas di Ella Langley. Ora, con l'inizio della nuova stagione natalizia, Mariah Carey potrebbe avere un'altra occasione per riconquistare il record, sfruttando il ritorno in classifica annuale del suo brano classico.