Marialaura De Vitis risponde alle critiche sulla sua storia con Jimmy Ghione. Afferma di essere indipendente e che il loro legame nasce dall'amore, non dal denaro.

Marialaura De Vitis ha risposto con ferma determinazione alle critiche ricevute sui social network riguardo alla sua relazione con Jimmy Ghione. La 28enne attrice ha preso la parola per chiarire la natura del loro legame, sottolineando che la loro unione non è motivata da interessi economici. Ha dichiarato che l'amore è l'unico motivo che la lega all'uomo, respingendo le accuse di opportunistismo.

Indipendenza economica e motivazione

La giovane donna ha sottolineato la propria autonomia finanziaria, affermando di mantenersi da sola fin dall'età di 16 anni. Ha spiegato che la differenza di 34 anni tra lei e Jimmy Ghione, che ha 62 anni, non ha mai rappresentato un ostacolo alla loro felicità. Marialaura De Vitis ha dichiarato che le critiche degli utenti internet non le colpiscono, poiché si sentono pienamente felici e stabili nel loro rapporto.

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Il salotto di Caterina Balivo

Marialaura De Vitis ha affrontato il tema durante la sua apparizione nel salotto pomeridiano condotto da Caterina Balivo. Nel programma, la coppia aveva già raccontato la loro storia, spiegando di essere felici e di considerare le critiche esterne come qualcosa che scivola via senza lasciare traccia. La presenza in questa trasmissione ha offerto alla giovane attrice l'opportunità di rispondere direttamente agli insulti ricevuti online.

Attivismo e carriera televisiva

L'attrice ha anche chiarito il suo rapporto con il mondo dello spettacolo e l'impegno civile. Ha confessato di amare molto apparire in televisione e di sognare di lavorare professionalmente nel settore. Tuttavia, Marialaura De Vitis ha precisato di essere attiva nell'attivismo prima ancora di conoscere Jimmy Ghione. Ha ricordato che la loro relazione dura da tre anni e ha negato di aver usato l'uomo per aprire la propria carriera.

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La storia d'amore e le critiche

Jimmy Ghione è stato un concorrente nell'edizione in corso di Ballando Con Le Stelle. La differenza di età tra i due partner è stata oggetto di numerosi commenti negativi, con accuse di gerontofilia selettiva. Marialaura De Vitis ha respinto queste accuse, dimostrando che la sua scelta di vita è dettata da sentimenti genuini e non da calcoli di immagine. Ha riaffermato la sua posizione di donna indipendente, che non ha mai cercato di approfittare degli uomini per vantaggio personale.

Reazione pubblica e futuro

Le parole di Marialaura De Vitis si inseriscono in un dibattito più ampio sulle relazioni con grandi differenze di età. La sua dichiarazione pubblica serve a mettere a tacere le voci di corridoio e a proteggere la privacy della coppia. Mentre Jimmy Ghione continua la sua partecipazione a Ballando Con Le Stelle, Marialaura De Vitis rimane focalizzata sulla sua carriera e sui suoi progetti personali, mantenendo la stessa fermezza mostrata nel rispondere alle critiche ricevute.