Mariarosaria Taddeo avverte guerra ibrida e rischi IA sulle infrastrutture

Mariarosaria Taddeo denuncia attacchi informatici e minacce come guerra ibrida. L'IA accelera le vulnerabilità digitali, mettendo a rischio democrazia e sicurezza europea.

Il panorama della sicurezza europea sta affrontando una crisi silenziosa ma letale, segnata da una serie di attacchi coordinati che mettono a rischio infrastrutture critiche e pubblica fiducia. Mariarosaria Taddeo, filosofa e docente di Etica digitale e Tecnologie della difesa presso l' Oxford Internet Institute, ha lanciato un'allarme specifico riguardo alla natura di queste minacce. Membro del comitato consultivo del ministero della Difesa britannico sull'etica dell' intelligenza artificiale, Taddeo definisce questi eventi come segnali inequivocabili di una guerra ibrida in corso.

La natura della guerra ibrida e i recentissimi attacchi

Nei soli tre giorni precedenti la dichiarazione, l'Europa è stata colpita da decine di minacce alle scuole, 35 allarmi bomba su altrettanti voli e attacchi informatici contro supermercati e infrastrutture vitali. Questi incidenti non sono isolati, ma fanno parte di una strategia che mira a destabilizzare la società rimanendo sotto la soglia degli attacchi armati convenzionali. L'obiettivo è erodere la fiducia del pubblico nelle infrastrutture che considera sicure, creando caos e tensione politica.

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La strategia avversaria si basa sulla persistenza dell'attacco, che si compie attacco dopo attacco fino a rendere il danno cumulativo troppo grande per essere ignorato. Secondo Taddeo, questa tattica è pericolosa proprio perché si comprende appieno solo quando è ormai troppo tardi per invertire la rotta. La mancanza di un attributore chiaro, con accuse che oscillano tra Iran e Russia senza prove definitive, serve a mantenere un'alta allerta continua, indebolendo la resilienza della società.

Intelligenza artificiale: vantaggio difensivo o arma offensiva?

L'intelligenza artificiale rappresenta il moltiplicatore di forza in questo scenario, riducendo drasticamente i tempi necessari per scoprire e sfruttare le vulnerabilità informatiche. Mentre un tempo identificare falle nei sistemi richiedeva mesi o settimane, l'IA può completare lo stesso compito in poche ore o minuti. Questa accelerazione crea uno squilibrio strutturale, dove la difesa fatica a tenere il passo con l'offesa, lasciandola in uno stato di permanente vulnerabilità.

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Il dualismo dell'IA è evidente: da un lato, strumenti come Mythos di Anthropic possono essere utilizzati dalle giuste mani per scansionare i sistemi e trovare vulnerabilità da sanare. Dall'altro, nelle mani sbagliate, la stessa tecnologia permette di identificare i punti deboli con grande efficienza per attaccarli. Non esiste un sistema informatico completamente privo di vulnerabilità, e la riduzione del tempo di scoperta significa che gli attaccanti hanno un vantaggio temporale decisivo.

Il pericolo delle narrazioni apocalittiche e del monitoraggio

Taddeo critica aspramente le Big Tech per la loro narrativa apocalittica sull'IA, sostenendo che queste allarmi distraggono l'opinione pubblica dai rischi concreti e immediati. Concentrarsi su minacce future esagerate, come l'estinzione umana, impedisce di affrontare problemi reali come la degradazione della cybersicurezza e i conflitti d'interesse nel settore. Le aziende che producono IA non dovrebbero essere le uniche a poter ispezionare il loro stesso lavoro, una situazione paragonabile a chi fa i compiti e si dà il voto.

Un rischio collaterale alla guerra ibrida è la risposta statale, che potrebbe includere maggiore sorveglianza e controllo. Taddeo avverte che questi strumenti sono nemici della privacy e dell'autonomia, minacciando elementi fondanti della democrazia come la legittimità e l'accountability. Abituarsi alla minaccia, come nella metafora della rana bollita, porta a una degradazione graduale della sicurezza senza che la società se ne accorga fino al collasso.

Impatto sulle infrastrutture e responsabilità europea

L'impatto di questi attacchi trasversali colpisce sia obiettivi civili che militari, dimostrando la fragilità delle infrastrutture digitali moderne. La digitalizzazione ha ampliato la superficie di attacco, rendendo oggetti comuni, come i frigoriferi connessi, potenziali vettori di rischio. La situazione politica internazionale tesa favorisce attori che beneficiano del caos, sfruttando queste vulnerabilità tecniche per scopi politici.

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La sicurezza del digitale è diventata la sicurezza di tutti, e l'Europa appare non pronta a difendersi da questa minaccia asimmetrica. È urgente sviluppare normative che assicurino la trasparenza e la sicurezza senza cadere nella trappola del controllo totalitario. La resistenza a queste minacce richiede una consapevolezza diffusa e una risposta tecnica rapida, prima che la fiducia nelle istituzioni e nelle tecnologie crolli irreparabilmente.