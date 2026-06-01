Marilyn Monroe: a Palm Springs oltre mille sosia celebrano il centenario della nascita

Evento da record a Palm Springs, dove più di mille fan travestiti da Marilyn Monroe hanno celebrato il centenario della nascita della diva, stabilendo un nuovo primato mondiale per il più grande raduno di sosia.

A Palm Springs , oltre mille persone vestite con parrucche biondo platino, occhiali da gatta e l'iconico vestito bianco si sono radunate per celebrare il centenario della nascita dell'attrice, infrangendo il precedente primato di 254 sosia stabilito in Australia nel 2020.

Tra le strade della città si è riversata un mare di abiti bianchi volanti in un tributo collettivo a una delle icone di stile più incisive, amate e intramontabili del Ventesimo secolo. Ottenere il primato non è stato affatto un gioco da ragazzi. I partecipanti, sia donne sia uomini, hanno dovuto seguire un regolamento ferreo per essere validati dai giudici del Guinness. Tutti sono stati registrati tramite QR code, sfoggiando l'immancabile look con rossetto rosso fuoco.

Il risultato è stato un colpo d'occhio magnetico, davanti alla scultura di oltre sette metri che domina la città californiana. Per tre giorni Palm Springs si è trasformata in una vera e propria enclave hollywoodiana, con una festa a tema tra proiezioni di film storici, pop-up a tema e spettacoli musicali dal vivo.

Una celebrazione leggera e squisitamente pop che dimostra come, anche a distanza di decenni dalla sua scomparsa, il mito dell'attrice rimanga più vivo che mai, capace di unire fan da tutto il mondo in un evento che entra nella storia dei primati mondiali





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