La Corte d'assise di Bologna condanna all'ergastolo Marin Jelenic per l'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio. Dettagli su risarcimenti e dinamica.

La Corte d'assise di Bologna ha pronunciato oggi, mercoledì 25 novembre, la condanna all'ergastolo nei confronti di Marin Jelenic. Il croato di 36 anni, senza fissa dimora, è stato dichiarato colpevole dell'omicidio di Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni. L'aggressione mortale si è verificata la sera del 5 gennaio nel parcheggio riservato ai dipendenti delle Ferrovie nella stazione di Bologna.

Dinamica dell'attacco e indagini forensi

Le perizie accertate dalla Corte hanno stabilito che Jelenic era perfettamente in grado di intendere e di volere al momento dell'esecuzione del reato. L'autopsia ha rivelato che Ambrosio è stato braccato alle spalle, senza alcuna fase di colluttazione con l'aggressore. La lama dell'arma ha colpito l'arteria polmonare della vittima con una penetrazione profonda, probabilmente fino all'impugnatura.

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Il capotreno ha perso enormi quantità di sangue ed è deceduto in tempi rapidi. Gli inquirenti hanno ricostruito i movimenti dell'attaccante grazie alla videosorveglianza della stazione. Le telecamere hanno ripreso Jelenic mentre pedinava Ambrosio, anche se non hanno catturato il momento esatto dell'aggressione. Si ritiene che Jelenic si sia nascosto in una stradina adiacente dopo il colpetto, temendo l'arrivo di un collega della vittima.

Il profilo dell'imputato e la sua storia

Marin Jelenic è stato arrestato a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, dopo una fuga durata 24 ore. Al momento dei fatti, esisteva contro di lui un ordine di allontanamento dall'Italia. L'uomo avrebbe dovuto lasciare il Paese il 3 gennaio, due giorni prima della tragedia, ma non ha ottemperato all'obbligo. L'accusa ha descritto Jelenic come "il prototipo della malvagità", definendolo una persona capace di violenza cieca che agisce per narcisismo maligno.

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L'36enne era assistito in aula dall'avvocata d'ufficio Marialuisa Marcuccio. Durante tutto il processo, Jelenic si è sempre dichiarato innocente delle accuse a suo carico. La corte ha comunque respinto la sua difesa, privilegiando le prove forensi e le ricostruzioni digitali fornite dalle telecamere di sorveglianza della stazione emiliana.

Le parti civili e i risarcimenti economici

La sentenza ha riconosciuto risarcimenti significativi per le parti civili costituite. Il presidente della corte, Pasquale Liccardo, ha stabilito che i genitori della vittima, Luigi Ambrosio ed Elisa Carboni, ricevano ciascuno 511 mila euro. Questa somma è stata liquidata come risarcimento del danno patito dalle parti, riconoscendo il grave lutto subito dalla famiglia.

Oltre ai genitori, erano costituite come parti civili anche il sindacato Cgil, di cui Ambrosio era iscritto, il comune di Bologna e la Filt-Cisl dell'Emilia Romagna. A ciascuna di queste entità sono state riconosciute provvisioni che ammontano a diverse decine di migliaia di euro. Questo aspetto sottolinea l'impatto istituzionale e sindacale della perdita subita.

Reazione della famiglia e conclusioni

Francesca Ballotta, fidanzata di Alessandro Ambrosio, ha accolto la sentenza in lacrime insieme allo zio del capotreno ucciso. Era l'unica parente presente in aula durante la lettura del dispositivo. Dopo la decisione, la giovane si è raccolta in un abbraccio con un amico, piangendo per alcuni minuti prima di abbandonare l'aula senza rilasciare dichiarazioni alla stampa. La condanna all'ergastolo chiude un capitolo buio legato a una violenza gratuita nella stazione bolognese.