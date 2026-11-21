Grande focus su Marina Abramović alla GNAMC di Roma fino al 4 aprile 2027 e sul recupero archeologico post-alluvione a Firenze. Scoperte le principali esposizioni culturali.

Il panorama culturale italiano si sta preparando ad accogliere importanti appuntamenti espositivi nei principali centri urbani, con un focus particolare su Roma e Firenze. Le istituzioni culturali hanno pianificato una serie di mostre monografiche e tematiche che spaziano dalla performance art contemporanea al recupero della memoria storica attraverso l'archeologia. Questi eventi sono stati strutturati per celebrare anniversari significativi e per approfondire la relazione tra arte, corpo e territorio, coinvolgendo artisti di fama internazionale e storici locali.

Marina Abramović alla GNAMC Roma fino al 4 aprile 2027

La Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma presenta una mostra monumentale dedicata alla celebre artista Marina Abramović, visitabile fino al 4 aprile 2027. Questo progetto artistico è stato concepito in occasione dell'ottantesimo compleanno dell'artista, nata il 30 novembre 1946, creando un parallelo simbolico con l'anno che segna l'ottantesimo anniversario del suffragio femminile in Italia. La Direttrice della GNAMC, architetto Renata Cristina Mazzantini, ha personalmente voluto questa esposizione per rendere omaggio a un'artista la cui carriera rappresenta un emblematico esempio di emancipazione femminile e libertà espressiva nel panorama globale.

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L'iniziativa espositiva conta circa duecento opere che attraversano cinquant'anni di ricerca artistica, includendo installazioni interattive e una selezione importante di lavori storici. La mostra, curata da Shai Baitel, Direttore Artistico del Modern Art Museum di Shanghai, con la collaborazione di Andrea Tarsia per la sezione dei lavori storici, è stata descritta dallo stesso Abramović come la più completa mai realizzata sulla sua carriera. Il percorso espositivo inizia dal punto di arrivo concettuale dell'artista, presentando l'Avatar di Abramović, un gemello digitale concepito per trascendere i limiti biologici e garantire un'immortalità virtuale all'artista, replicando fedelmente la sua mimica senza invecchiare.

Performance e memoria: dalla Muraglia Cinese all'interazione fisica

Il percorso narrativo della mostra espligia tappe cruciali della ricerca rivoluzionaria di Marina Abramović, tra cui il celebre viaggio del 1988 sulla Grande Muraglia cinese. Questa esperienza documenta un cammino che ha dato vita a riflessioni profonde sull'assenza del pubblico, trasformando l'interazione fisica con lo spettatore in elemento centrale dell'opera d'arte. L'artista ha storicamente spinto il pubblico a interagire direttamente con il suo corpo, rompendo la quarta parete tradizionale e rendendo l'osservatore parte integrante e protagonista dell'evento artistico.

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La curatela ha lavorato in stretta collaborazione con l'artista per selezionare opere che illustrino l'intera evoluzione del suo linguaggio, partendo dal periodo successivo al processo per stupro a Roma contro Agostino Tassi, un evento traumatico che ha influenzato la sua produzione artistica durante la frequentazione della corte dei Medici. La mostra dimostra come l'arte di Abramović sappia tradurre tensioni personali e sociali in un linguaggio universale, mantenendo un legame forte con la storia dell'arte italiana e internazionale, pur essendo influente l'impronta di maestri come il Caravaggio sulla sua formazione iniziale.

Salvataggio archeologico e memoria dell'alluvione a Firenze

Nella città di Firenze, il Museo degli Innocenti propone fino al 28 febbraio due iniziative fondamentali legate alla conservazione dei beni culturali dopo la catastrofe dell'1º novembre 1966. La mostra Salvati dal fango: il recupero dell'archeologia a Firenze racconta il lungo e delicato processo di restauro dei reperti danneggiati, illustrando come tecniche e dedizione abbiano permesso di salvare opere d'inestimabile valore storico. Tra i reperti principali esposti vi è la Mater Matuta etrusca di Chianciano Terme, un'opera antica che subì danni specifici durante l'alluvione e che oggi testimonia la resilienza del patrimonio culturale fiorentino.

Parallelamente, l'esposizione intitolata L'alluvione del 1966 in piazza Santissima Annunziata: gli Innocenti e l'Archeologico tra acqua, fango e salvataggi rimane visibile fino al 31 dicembre. Questa rassegna utilizza immagini d'epoca, testimonianze storiche e materiale video per far rivivere le drammatiche giornate della piena dell'Arno. Il racconto evidenzia non solo il disastro fisico, ma anche l'organizzazione del soccorso, con artisti e giovani attori che hanno messo in scena un ultimo spettacolo per salvare il teatro in cui avevano imparato il proprio mestiere, simbolizzando la lotta per la sopravvivenza culturale della città.

Altre aperture: Lee Gil Rae a Villa Borghese e Danza a Milano

Oltre a Roma e Firenze, il calendario culturale prevede aperture significative in altre città. A Roma, fino al 28 febbraio 2027, è visitabile la prima importante mostra monografica dedicata a Lee Gil Rae, autorevole maestro della scultura contemporanea asiatica. L'esposizione, a cura di Vittoria Biasi con un contributo di Beyungsoo Kim, Presidente dell'Associazione Coreana dei Critici d'Arte, dialoga con l'identità visiva di Roma, mettendo in relazione la tradizione simbolica dell'Oriente con il pino, elemento riconoscibile del paesaggio di Villa Borghese. L'artista coreano è noto per opere monumentali ispirate alla natura, considerando il pino (Sonamu) come albero nobile ed emblema di longevità in Corea.

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Nella sezione romana dedicata alla pittura, la rassegna Elisa Montessori. Nel corso del tempo offre un'ampia visuale dell'arco lavorativo dell'artista genovese nata nel 1931. Il progetto include oltre un centinaio di opere tra olii, disegni e libri, con importanti prestiti da collezioni pubbliche e private, completando il quadro delle arti visive del periodo. Contemporaneamente, a Milano, si tengono appuntamenti legati al teatro e alla danza: fino al 29 novembre si va in scena con uno spettacolo di recupero architettonico e teatrale, mentre il 25 novembre 2027 la coreografa catalana Laia Santanach propone una performance incentrata sul corpo come luogo di manifestazione delle tensioni della società contemporanea.