Marina Abramović inaugura Confession 2026 all'Arco di Giano a Roma con l'asino Paltò. Installazione fino al 19 maggio 2027 su commissione Fondazione Alda Fendi.

Marina Abramović ha ufficialmente inaugurato la sua nuova opera site-specific intitolata Confession 2026 presso l'Arco di Giano a Roma. L'installazione si trova nelle immediate vicinanze della Bocca della Verità ed è rimasta accessibile al pubblico dal 19 novembre fino al 19 maggio 2027. L'evento segna un momento significativo per l'artista, che ha definito l'esperienza come un'allineamento perfetto tra idea, luogo e pubblico.

Il ruolo della Fondazione Alda Fendi

L'iniziativa è stata commissionata dalla Fondazione Alda Fendi - Esperimenti, un'istituzione che ha lavorato con Factum Arte per realizzare il progetto. L'opera rappresenta un'evoluzione di una performance del 2010 nota come Balkan Baroque, per la quale Marina Abramović aveva ricevuto il Leone d'Oro come Miglior Artista alla Biennale di Venezia nel 1997. La Fondazione ha fortemente voluto offrire alla città di Roma la possibilità di vivere un gesto artistico unico, caratterizzato da grande forza e suggestione.

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La trasformazione dell'asino Paltò

La nuova opera video, diretta da Nabil Elderkin, mostra Marina Abramović che vaga per le strade di Roma tenendo al suo fianco l'asino Paltò. In questa installazione, l'animale vivo si trasforma in una scultura a grandezza naturale dotata di occhi di vetro profondi. I visitatori possono sedersi di fronte alla scultura e confidare ferite, traumi e fardelli, trasformando quella che era una relazione privata tra l'artista e l'animale in un'esperienza aperta a tutti.

Le dichiarazioni di Marina Abramović

Marina Abramović ha espresso emozione per l'inaugurazione, ricordando come sia difficile per un artista trovare l'idea giusta, la città giusta e il pubblico giusto. Nel 2010, nella performance Balkan Baroque, l'artista era inginocchiata davanti all'asino condividendo con l'animale i ricordi dolorosi della propria infanzia. La nuova opera video mantiene quel legame emotivo, ma lo espande a un contesto pubblico e monumentale, grazie alla collaborazione tecnica con Factum Arte.

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La posizione della famiglia Fendi

Alda Fendi, figura chiave nel sostegno al progetto, ha sottolineato il legame indissolubile con Roma. La stilista ha dichiarato di considerare la città parte integrante della propria identità, menzionando che l'intera famiglia, comprese le sorelle e la madre, è stata battezzata a San Pietro. Ha rifiutato opportunità di espandersi in America, preferendo rimanere in Italia per seguire la propria visione della moda e dell'arte, definendo Roma la vita stessa.

Dettagli logistici e collaborazioni

L'installazione è aperta al pubblico dall'11 novembre con l'autorizzazione e la collaborazione della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, diretta da Daniela Porro, che funge da partner istituzionale. Le visite sono consentite tutti i giorni dalle ore 17 alle 21. L'illuminazione dell'Arco, curata dal tre volte Premio Oscar Vittorio Storaro, valorizza l'opera realizzata grazie al supporto della Fondazione Alda Fendi - Esperimenti.