Forza Italia vota contro il governo nell'emendamento libri digitali. Il dissenso di Marina Berlusconi segna uno scontro politico aperto tra Meloni e i berlusconiani.

Marina Berlusconi è al centro di un acceso dibattito politico senza che il suo nome sia mai stato pronunciato in aula. La presidente di Mondadori rappresenta il nodo controverso legato a un emendamento che impone agli editori la vendita di libri scolastici digitali al cinquanta per cento del prezzo delle versioni cartacee. I ministri e i parlamentari più vicini alla famiglia Berlusconi mostrano forti nervosismi, accusando la sinistra di frammentazione, ma la posizione di Fratelli d'Italia è netta e intransigente.

Il voto di Forza Italia contro il governo

Antonio Tajani, vicepremier e leader di Forza Italia, aveva anticipato l'esito del voto a Giorgia Meloni, informandola delle intenzioni del suo partito. La risposta della premier è stata ferma: nessun dietrofront. Il governo si è salvato in extremis grazie a un margine minimo di otto voti, con ottantaquattro favorevoli e settantasei contrari. Tra i votanti contro l'emendamento vi era l'intera delegazione di Forza Italia, inclusi ministri, sottosegretari e parlamentari, che hanno scelto di opporsi alla propria maggioranza.

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Il dissenso nel centrodestra su Mondadori

La frattura nel centrodestra si è manifestata in due tempi, sotto gli occhi di tutti i presenti. La commissione Bilancio aveva aperto i lavori con il voto sull'emendamento scritto dalle senatrici di Fratelli d'Italia, Maria Grazia Bucalo e Paola Fallucchi. Il testo prevedeva la messa a disposizione di una versione digitale dei testi scolastici e universitari a un prezzo inferiore di almeno il cinquanta per cento rispetto al cartaceo. La commissione ha rigettato il parere del governo con dodici voti contrari contro undici a favore.

La strategia di Fazzolari e Craxi

Ignazio La Russa ha agito da cerimoniere dello scontro, annunciando che in mancanza di un parere positivo il governo si rimetteva all'aula. I numeri politici erano fluidi e Lucio Malan, capogruppo meloniano, ha inviato messaggi ripetuti per coordinare i voti. Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario a Palazzo Chigi, ha coordinato l'operazione per evitare defezioni e intrusioni extrapartitiche. Elisabetta Alberti Casellati e Paolo Zangrillo, ministri stimati da Berlusconi, e i sottosegretari Alberto Barachini e Francesco Paolo Sisto hanno seguito la linea di Forza Italia, votando contro il governo.

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Le conseguenze politiche e economiche

Stefania Craxi, che gestisce i contatti con Marina Berlusconi, ha riaperto il dissenso di Forza Italia, definendo il nuovo metodo di Meloni come una presa d'atto inaccettabile. Il partito di Tajani ha motivato il voto con la preoccupazione per una filiera a rischio, evidenziando la perplessità del mondo imprenditoriale. Secondo un report dell'ufficio studi di Fratelli d'Italia, la contrarietà alla proposta dispiace ma non sorprende, dato che la norma era stata inizialmente bollinata dalla Ragioneria nel testo base della manovra prima di essere dirottata nel decreto Scuola.

Il messaggio di Meloni sull'indipendenza

Non ci sono stati richiami espliciti alle ricadute dirette su Mondadori, poiché la casa editrice fondata da Silvio Berlusconi produce pochi libri coinvolti dall'iniziativa. Meloni ha voluto tuttavia ribadire un punto fermo: nessuna intrusione esterna nella politica di governo. Questo scontro palese richiama la frase "non sono ricattabile" pronunciata dalla premier contro Berlusconi, segnando l'inizio di una campagna elettorale interna alla maggioranza che vedrà contrapposti i figli del Cav e la leadership di Fratelli d'Italia.