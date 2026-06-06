Marina cerca di scoprire la verità sulla sua famiglia nel film di Carla Simón

La regista catalana Carla Simón ha deciso di ricostruire la propria storia nel suo film, che uscirà nelle sale italiane dall'11 giugno con I Wonder Pictures. Marina, la protagonista, fa domande, raccoglie testimonianze e cerca di ricomporre i frammenti di una storia che restituisce risposte spesso contraddittorie. Dietro la motivazione ufficiale della ricerca di Marina, c'è un'esigenza più profonda di capire ciò che tutti sembrano voler dimenticare. Il film amplia progressivamente lo sguardo: dal dramma personale di una ragazza arriva a raccontare il destino di un'intera generazione segnata dal virus e di un Paese che, nella delicata fase di transizione dalla dittatura alla democrazia, ha scelto di rimuovere e dimenticare.

Marina , 18 anni, è rimasta orfana da bambina e sta cercando di capire chi fossero i suoi genitori attraverso i luoghi in cui hanno conosciuto amore e felicità, ma anche disperazione e sconfitta.

La regista Carla Simón, che ha affrontato un'esperienza simile, ha deciso di ricostruire la propria storia nel suo film, che uscirà nelle sale italiane dall'11 giugno con I Wonder Pictures. Marina fa domande, raccoglie testimonianze e cerca di ricomporre i frammenti di una storia che restituisce risposte spesso contraddittorie. La sua ricerca ha una motivazione ufficiale: adottata da un'altra famiglia, Marina ha bisogno di un certificato anagrafico per ottenere una borsa di studio.

Tuttavia, dietro questa ragione formale, si nasconde un'esigenza più profonda: capire ciò che tutti sembrano voler dimenticare. La regista ha raccontato di aver cercato di ricostruire la storia dei suoi genitori attraverso i ricordi della sua famiglia e di chi li ha conosciuti, ma di aver fallito a causa dello stigma che circonda l'AIDS e della natura intrinsecamente frammentata della memoria.

Il film amplia progressivamente lo sguardo: dal dramma personale di una ragazza arriva a raccontare il destino di un'intera generazione segnata dal virus e di un Paese che, nella delicata fase di transizione dalla dittatura alla democrazia, ha scelto di rimuovere e dimenticare





IOdonna / 🏆 9. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Carla Simón Marina Film AIDS Memoria Storia Generazione Dimenticata

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sesta edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour: un evento consolidatoIl colonnello Elio Babbo ha presentato la sesta edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour, un evento che raggiunge la sesta edizione e che sarà dedicato al tema

Read more »

Stragi 1993, archiviazione Dell'Utri: Meloni scrive a Marina BerlusconiDopo l'archiviazione per Dell'Utri, Meloni scrive a Marina Berlusconi

Read more »

La Marina Militare lancia la Nastro Rosa Tour, il giro dell'Italia a vela 2026La competizione è stata inaugurata con una cerimonia ufficiale e sarà seguita da una serie di regate in diverse località del paese. La Nastro Rosa Tour è una delle più importanti competizioni a vela italiane e attrae atleti e spettatori da tutto il mondo.

Read more »

L'urlo di Marina: 'La cicatrice dell'ingiustizia resterà sempre'La presidente Fininvest: 'Inchiesta assurda, fondata sul pregiudizio ideologico'. Lo 'stupore' sul ritardo di mesi nel rendere nota l'archiviazione

Read more »