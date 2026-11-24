Marina La Rosa reagisce alle accuse di Veronica Peparini e di Alessandra Mussolini nel Grande Fratello Vip, ricordando i pregiudizi degli anni Novanta.

Marina La Rosa si trova nuovamente al centro del fuoco incrociato del Grande Fratello Vip, affrontando accuse di gelosia e manipolazione dirette dalla co-partecipante Veronica Peparini. La conduttrice e attrice, che tornava nella Casa dopo oltre vent'anni, ha dovuto subire una campagna mediatica interna basata su interpretazioni forzate di semplici interazioni fisiche.

L'origine delle polemiche tra le concorrenti

Veronica Peparini ha iniziato a costruire un castello di gelosia nei confronti di Andreas Muller, suo marito e concorrente del programma, basandosi su gesti apparentemente innocenti. Tra questi vi erano un paio di abbracci amichevoli, le gambe accavallate durante una conversazione in giardino e un bacio sulla spalla dato mentre cucinava davanti agli altri.

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Tali comportamenti sono stati interpretati come segnali di un'attrazione fatale o di ambiguità, definendo Marina una "gatta morta". Questa retorica, figlia di vecchi pregiudizi culturali, è stata rinnovata da Veronica, che ha insinuato dinamiche inesistenti senza fornire prove concrete delle presunte intenzioni di Marina.

Dichiarazioni pubbliche e reazione di Marina La Rosa

La situazione è degenerata quando Veronica Peparini ha concesso un'intervista a Verissimo, confessando di accusare certi pettegolezzi e di provare gelosia. In quell'occasione, ha definito Marina La Rosa una "brava giocatrice", senza menzionare la fiducia che dovrebbe legare le due amiche, che si erano scelte l'abito da sposa e assistito a battesimi e matrimoni.

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Le dichiarazioni sono arrivate nella Casa, toccando profondamente Marina La Rosa, che si è sentita colpita da un risvolto malizioso di un evidente equivoco. La conduttrice ha sottolineato come la definizione di "amica" debba includere rispetto e supporto, non attacchi diretti davanti a milioni di italiani.

Interventi di Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli

La semifinale ha visto l'ingresso di Alessandra Mussolini, vincitrice della scorsa edizione, che ha partecipato al "lento massacro" di Marina tra le risate. Alessandra Mussolini ha ballato con Andreas Muller e ha commentato pubblicamente che c'è qualcuna che lo tocca troppo, definendo Marina una "toccarola".

Subito dopo, Selvaggia Lucarelli ha accusato Marina di rubare la scena a Veronica Peparini, descrivendola come qualcuno che si vittimizza e piagnucola. L'opinionista ha aggiunto che Marina è una grande manipolatrice, un'accusa che non è stata rivolta ad Andreas Muller, descritto come un oggetto passivo nelle mani delle donne.

Le difese e il contesto storico dei pregiudizi

Andreas Muller ha risposto in diretta al marito, ma la comunicazione è sembrata più una risposta alle pressioni dei social media che un desiderio autentico di chiarimento. Veronica Peparini ha offerto rassicurazioni al marito, lasciando Marina isolata nel confessionale e ancora una volta in punizione per un comportamento non provato.

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Marina La Rosa ha condiviso una ferita profonda, ricordando il primo Grande Fratello oltre vent'anni fa. All'epoca, la gente la insultava per strada, chiamandola "gatta morta", la cosa più carina che sentiva. Questo episodio ha riportato alla luce i pregiudizi di genere che ancora persistono, nonostante il tempo trascorso e la maggiore consapevolezza moderna.