Mario Biondi rinvia i concerti di Genova, Cagliari e Sassari a gennaio 2027 e annulla il date in Messico per curare la sua salute. Dettagli e nuove date.

Il noto crooner catanese Mario Biondi ha annunciato una significativa riorganizzazione del suo tour, con l'annullamento del concerto programmato per il Messico e il posticipo di tre date italiane a gennaio 2027. La decisione deriva dalla necessità di dedicarsi a un periodo di riposo e cure mediche, interrottempo bruscamente i festeggiamenti legati al suo ventennale in carriera. Nonostante la natura della问题是 non sia stata specificata nel dettaglio, l'artista ha comunicato con tono sereno che il suo corpo richiede una pausa immediata.

Il rinviio delle date italiane

I prossimi tre concerti in Italia, originariamente fissati per Genova, Cagliari e Sassari, slitteranno al gennaio del 2027. Mario Biondi ha spiegato di aver tentato di gestire la situazione fino alla fine di quest'anno, ma la necessità di fermarsi è divenuta imprescindibile. Per i possessori di biglietto, la situazione si risolve con semplicità: gli ingressi verranno mantenuti validi per le nuove date o potranno essere rimborsati fino al 25 dicembre presso il punto vendita originale.

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Annullamento show a Guadalajara

La notizia più dolorosa riguarda l'annullamento del concerto a Guadalajara, in Messico. L'artista ha espresso il suo dispiacere più grande per non aver potuto incontrare il pubblico messicano, definito come una priorità che ha dovuto purtroppo cedere alla salute. Mario Biondi ha dichiarato di doversi prendere cura di sé stesso con questo periodo di riposo, chiudendo momentaneamente questa fase del tour per concentrarsi esclusivamente sulle cure necessarie.

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Conferme e prossime tappe del tour

Il resto del tour è confermato e la ripartenza è vicina, con Mario Biondi che ha appuntamento con i fan a Padova. La data indicata inizialmente per il 10 gennaio è stata corretta nell'annuncio, rivelando che si tratta del 10 dicembre. Seguono altre importanti esibizioni: il 12 dicembre alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano, il 14 dicembre al Teatro Brancaccio di Roma, il 17 dicembre al Teatro Lyrick di Assisi e il 18 dicembre al Teatro Intred di Varese.

Un anno importante per l'artista

Queste date salgono dovrebbero chiudere un anno importante per il cantante catanese, caratterizzato da continui concerti nei teatri italiani da mesi. La celebrazione del ventennale è stata un punto focale del percorso artistico, con grande enfasi sul brano che lo ha reso celebre nel 2006. La notorietà è iniziata prima in Inghilterra, grazie ai passaggi radiofonici alla BBC, per poi consolidarsi in Italia. A aprile ha pubblicato nuovi materiali per celebrare questa milestone.