Mario Biondi racconta la sua carriera, il divieto dei social ai dieci figli e l'occasione persa con Mina. Scopri i dettagli sul nuovo disco e la sua storia.

Il celebre cantante italiano Mario Biondi ha condiviso i tasselli fondamentali della sua esistenza artistica e privata, rivelando dettagli inediti sul percorso che lo ha portato dalla provincia di Parma alla fama internazionale. Attraverso un'intervista ramificata, l'artista ha tracciato un quadro completo della sua identità, intrecciando ricordi d'infanzia, sfide familiari e le peculiarità del suo声音 (voce), definita come lo strumento centrale della sua sopravvivenza emotiva.

Origini e il peso della memoria paterna

Mario Biondi ha iniziato la sua carriera in un periodo in cui l'idea di fare del canto un mestiere stabile appariva quasi inimmaginabile per la maggior parte degli aspiranti artisti dell'epoca. Il nome d'arte "Biondi" fu scelto su consiglio di un produttore discografico, il quale notò che un altro artista possedeva lo stesso cognome di famiglia e temeva che il pubblico potesse pensare a un legame di parentela. Poiché entrambi avevano i capelli chiari, si optò per questa denominazione distintiva per evitare ogni ambiguità sul mercato.

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Prima del successo consolidato, il settore musicale valutava il suo repertorio come troppo raffinato e complesso per i gusti mainstream, suggerendogli addirittura di trasferirsi negli Stati Uniti per trovare un pubblico più ricettivo. Mario Biondi, tuttavia, non desiderava la notorietà fine a se stessa. La sua prima vera occasione professionale arrivò negli anni Ottanta quando ottenne un contratto per esibirsi nella celebre struttura Tout Va di Taormina. In quella fase decisiva della sua vita professionale, il compenso offerto era di 100mila lire a serata, una cifra che all'epoca rappresentava un salto di qualità significativo e la conferma che il suo talento potesse sostenersi economicamente.

Il dolore della perdita e la voce ritrovata

Un momento di svolta radicale nella traiettoria artistica di Mario Biondi si verificò nel 1998, anno in cui il cantante subì la morte di suo padre. Secondo le dichiarazioni dell'artista stesso, fu proprio in seguito a questo lutto che decise di liberare completamente la propria voce, spinto da una miscela di rabbia e dolore profondo. Questa esplosione vocale non rappresentava solo una tecnica artistica, ma divenne un tributo necessario all'amore che suo padre nutriva per il canto, trasformando il lutto in una forma di espressione musicale potente e autentica.

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Nonostante il peso della scomparsa fisica, Mario Biondi riflette sul fatto che suo padre avesse una visione chiara del potenziale che lui avrebbe raggiunto, una consapevolezza che l'artista stesso, in quella fase, non possedeva. Oggi, il ricordo paterno si manifesta attraverso la rassomiglianza nei tratti del viso e nelle espressioni facciali. Oltre agli aspetti genetici, suo padre gli ha trasmesso valori fondamentali come il rispetto e l'empatia, pilastri che Mario Biondi considera indispensabili nel vivere le relazioni umane e professionali.

Dinamiche familiari e il divieto dei social network

La vita personale di Mario Biondi è caratterizzata da una struttura familiare allargata, composta da dieci figli nati da quattro relazioni diverse. I nomi dei suoi figli includono Mia, Zoe, Marica, Marzio, Chiara, Ray, Louis Mario, Milo, Mariaetna e Matilda. La gestione di una famiglia così numerosa ha comportato sfide significative legate alle separazioni e alle difficoltà che ne derivano. Mario Biondi descrive un percorso in cui la rabbia iniziale per la separazione lascia spazio all'adolescenza, fase in cui i ragazzi tendono a mettere in discussione la figura genitoriale per affermare la propria identità, un processo che ha talvolta portato a un allontanamento da alcuni dei figli.

Tuttavia, l'artista ha mantenuto una postura ferma nel cercare di rimanere presente nella vita dei propri figli, sottolineando l'importanza di crescere persone brave e rispettabili. Con alcuni figli il dialogo si è ricostituito, mentre con altri c'è ancora lavoro da fare e con un terzo la situazione risulta in peggioramento. Un aspetto specifico della sua genitorialità riguarda l'accesso alla tecnologia: Mario Biondi ha imposto un divieto categorico all'uso dei social network per i propri figli fino al compimento dei quindici anni. Questa decisione nasce dalla consapevolezza che i giovani, se esposti precocemente a questi strumenti senza una preparazione adeguata, rischiano di trovarsi a dover affrontare dinamiche sociali più vaste e pericolose della loro capacità di elaborazione.

Mario Biondi definisce se stesso come una banca dati immensa di esperienze, sottolineando la necessità di proteggere l'infanzia. Egli stesso non è un grande appassionato dei social media, mantenendo un rapporto freddo con questi strumenti. Ha raccontato di aver ricevuto attacchi spropositati da parte di attivisti animalisti dopo aver cantato in una pubblicità per un prodotto di salumeria, una situazione che ha affrontato con nettezza, bloccando e segnalando gli insulti ricevuti. Questa prudenza si estende alla sfera privata, dove il benessere dei figli è considerato prioritario rispetto alle aspettative legali o sociali esterne.

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Trasmissione della passione e rimpianti artistici

La passione per la musica è stata tramandata con successo a diversi membri della famiglia. Zoe e Marica prestano servizio come coriste, con Zoe che ha addirittura partecipato a tournée con l'artista Ray. Ray, diciannove anni, si dedica al rap e viene definito dalla critica e dai fan il "trapper gentile", un appellativo dovuto alla sua scelta di evitare contenuti volgari o offensivi nei propri testi. Un legame artistico e hobbyistico speciale lega il padre a Milo, il figlio più piccolo di dieci anni, con il quale condivide la passione per il restauro di automobili d'epoca, dimostrando come gli interessi possano superare le generazioni.

Al di là della sfera familiare, Mario Biondi ha espresso un grande rimpianto riguardante una collaborazione artistica mai realizzata con la leggenda della canzone italiana Mina. L'artista rivelò che Mina gli aveva proposto di cantare con lei una cover, un'opportunità che avrebbe potuto segnare un altro capitolo nella sua carriera. Tuttavia, la sua etichetta discografica si oppose al progetto, motivando la decisione con la necessità di promuovere un altro singolo previsto dal calendario delle uscite. Alla fine, la canzone fu cantata da Seal, un evento che Mario Biondi ricorda ancora come un'occasione persa, nonostante il successo ottenuto in altre aree della sua carriera.

Il recente album "Two Entities" rappresenta un nuovo capitolo nella sua produzione, riflettendo la maturazione artistica arrivata dopo decenni di attività. Mario Biondi dichiara di divertirsi moltissimo nell'esibirsi, definendo il palco come il suo luogo preferito e il suo vero spazio vitale. La sua esperienza, che spazia dai primi concerti a Taormina alle recenti riflessioni sulla genitorialità e la tecnologia, offre uno spaccato unico di come un artista possa navigare tra il successo professionale e le complessità di una vita familiare numerosa, mantenendo sempre un saldo legame con i propri principi e le proprie radici.