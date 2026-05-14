Mario Draghi e la sfida per il futuro dell'Europa: tra visione e urgenza

Un'analisi dettagliata degli interventi chiave di Mario Draghi, dalla salvezza dell'euro con il whatever it takes alla proposta di riforme radicali per evitare l'agonia dell'Unione Europea.

La parabola pubblica di Mario Draghi si configura come un lungo, costante e talvolta tormentato monito rivolto alle istituzioni europee, un percorso in cui l'analisi tecnica si fonde con una visione politica di lungo periodo per evitare il collasso del progetto comunitario.

In un arco temporale che abbraccia oltre un decennio, l'ex presidente della Banca Centrale Europea ha cambiato spesso il ruolo e la scenografia alle sue spalle, passando dalla guida della politica monetaria alla presidenza del Consiglio dei Ministri in Italia, fino a diventare l'architetto di una strategia per il rilancio della competitività dell'Unione Europea. Nonostante i diversi incarichi, il senso del suo messaggio è rimasto invariato: l'Europa si trova di fronte a una scelta esistenziale tra un'evoluzione radicale e una lenta, inesorabile agonia.

I suoi interventi, segnati da una precisione chirurgica, hanno costantemente evidenziato come l'inazione non sia più un'opzione sostenibile in un mondo globalizzato e competitivo. Il primo momento di rottura e di definizione della sua figura pubblica globale risale al 26 luglio 2012, durante la Global Investment Conference di Londra.

In quell'occasione, mentre la crisi del debito sovrano minacciava di smantellare l'intera architettura dell'euro, Draghi pronunciò quelle parole che sarebbero diventate un mantra per i mercati finanziari e per i governi nazionali: whatever it takes, ovvero tutto il necessario. In quel momento, l'euro era percepito come fragile e instabile, e Draghi utilizzò l'immagine suggestiva del bombo, un insetto che, secondo le leggi della fisica classica, non dovrebbe essere in grado di volare, ma che invece lo fa con naturalezza.

Paragonando la moneta unica a questo insetto, Super Mario sottolineò l'irreversibilità dell'euro e l'impegno assoluto della BCE nel preservarne la stabilità. Quell'intervento non fu solo una manovra tecnica, ma un atto di volontà politica che restituì fiducia al sistema, dimostrando che la determinazione di un leader può cambiare l'andamento della storia economica di un intero continente. Successivamente, il 17 febbraio 2021, Mario Draghi è entrato in una nuova fase della sua carriera assumendo la guida del governo italiano.

Durante il discorso di fiducia al Senato, l'ex banchiere centrale ha delineato un'agenda basata sulla concretezza e sull'integrazione. In quell'occasione, ha espresso un concetto fondamentale per comprendere la visione geopolitica dell'Italia: l'idea che senza l'Italia non esista l'Europa, ma che allo stesso tempo, fuori dall'Europa l'Italia sia molto meno.

Affermando che non esiste sovranità nella solitudine, Draghi ha voluto smontare le retoriche nazionaliste, proponendo invece un federalismo pragmatico in cui la forza di una nazione derivi dalla sua capacità di influenzare e guidare un'unione più ampia. Questo periodo ha consolidato l'immagine di un uomo capace di mediare tra le esigenze nazionali e le necessità sovranazionali, sempre con l'obiettivo di modernizzare le infrastrutture e l'economia del Paese attraverso i fondi del Recovery Fund.

Più recentemente, l'impegno di Draghi si è spostato verso la sfida della competitività europea. Nell'aprile 2024, durante la Conferenza sui diritti sociali a La Hulpe, ha lanciato l'appello per un cambiamento radicale, sostenendo che l'Europa debba agire insieme come mai prima per non soccombere alla concorrenza di giganti come Stati Uniti e Cina. Ha parlato apertamente di una lenta agonia, proponendo l'idea di un nuovo debito comune per finanziare investimenti strategici, seguendo il modello del Next Generation EU.

Questo monito è diventato ancora più urgente nel febbraio 2025, quando all'Eurocamera di Bruxelles, Draghi ha sferzato gli eurodeputati chiedendo loro di fare qualcosa, denunciando l'impossibilità di continuare a dire no a ogni proposta di riforma senza ammettere il fallimento dei valori fondamentali dell'Unione. Infine, al vertice Cotec di Coimbra, in presenza del presidente Sergio Mattarella, ha dichiarato che l'Europa è giunta al punto di rottura.

Il conferimento del Premio Carlo Magno a Aquisgrana rappresenta dunque il riconoscimento di un pensiero che, pur essendo spesso scomodo, ha cercato costantemente di salvare l'Europa dal proprio immobilismo





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