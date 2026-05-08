Mario Gila recupera e torna in campo per la finale di Coppa Italia

Il difensore spagnolo Mario Gila si è recuperato dopo un infortunio alla caviglia e sarà convocato da Sarri per il primo dei due match con l'Inter. Il centrale iberico sembrava poter essere qualcosa di serio, ma il recupero lampo ha permesso a Gila di rientrare in tempo per l'ultimo atto della Coppa Italia.

Il difensore spagnolo si era infortunato alla caviglia a fine aprile: Sarri studia il piano per rivederlo in campo al 100% in vista della finale.

Mario Gila è recuperato e convocato da Sarri per il primo dei due match con l'Inter che i biancazzurri affronteranno in pochi giorni. Il centrale iberico, si era infortunato nel match con l'Atalanta lo scorso 22 aprile: sembrava poter essere qualcosa di serio, ma il recupero lampo ha permesso a Gila di rientrare. Ora Sarri ha l'idea che possa avere uno spezzone in campionato, per poi presentarsi al meglio nella finale di Coppa Italia contro l'Atalanta.

Il centrale era uscito a un quarto d'ora dalla fine del match della New Balance Arena con lesioni gravi. Il difensore ha iniziato il protocollo riabilitativo, saltando le partite successive ma puntando al rientro in gruppo per il finale di stagione.

Si pensava che Gila potesse finire col saltare un maggior numero di partite, ma alla fine il difensore ha lavorato sodo, bruciato le tappe nel percorso riabilitativo ed è riuscito a rientrare in tempo per l'ultimo atto della Coppa Italia. Così facendo Gila potrebbe rodare il suo rendimento, in vista della finale contro l'Inter. Sarri vara il piano Gila, con l'obiettivo di recuperarlo al 100% per la finale contro l'Inter





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