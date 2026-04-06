Mario Rui lascia l'Italia, Conte verso la Nazionale: il mercato del calcio in fermento

Riepilogo delle principali notizie dal mondo del calcio: l'addio di Mario Rui, l'arrivo di Conte in Nazionale, le trattative di mercato e le sfide di Serie A e Serie B.

Dopo quasi quindici anni trascorsi sui campi di calcio italiani, Mario Rui , il talentuoso terzino sinistro portoghese, si appresta a dire addio al Bel Paese. Il suo futuro è ora legato al Forte Virtus F.C., squadra per la quale ha siglato un accordo. Questa notizia segna la fine di un'era per Rui in Italia, un periodo caratterizzato da successi, prestazioni di alto livello e una costante presenza nel calcio che conta.

L'addio di Rui rappresenta un'importante perdita per il calcio italiano, ma apre anche un nuovo capitolo nella sua carriera, con la sfida di confrontarsi con una nuova realtà calcistica e culturale.\Nel frattempo, il mondo del calcio è in fermento con diverse altre notizie. In Lituania, un'insolita iniziativa ha catturato l'attenzione: le tradizionali uova di Pasqua sono state sostituite dalle monetine nel campionato locale. Il Real Madrid, sotto pressione, è appeso a un filo, con la Champions League come unica speranza di salvezza per la stagione. Il Bayern Monaco è alla ricerca di un nuovo terzino destro, con Acheampong del Chelsea tra gli obiettivi. Inoltre, il club bavarese sembra interessato a Kobel del Borussia Dortmund come possibile sostituto di Neuer in porta. Anche il Chelsea e il Newcastle sono in lizza per il portiere. La situazione di Guardiola al Manchester City rimane incerta, con il futuro dell'allenatore che sarà deciso a maggio. Per quanto riguarda la panchina della Nazionale italiana, sembra imminente l'arrivo di Antonio Conte come nuovo commissario tecnico, con il benestare del presidente del Napoli, De Laurentiis, che punta anche su Italiano. L'Inter, con il ritorno di Lautaro Martinez, cerca di allontanare i fantasmi legati alla corsa scudetto. Gasperini, allenatore dell'Atalanta, è contestato e rischia di perdere la sua posizione. Il Napoli e il Milan si preparano a un match cruciale, con implicazioni importanti per la classifica. Nel frattempo, Maracanà continua ad approfondire temi di attualità, interviste e dibattiti, con la presenza di esperti come Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi e Rampulla.\La Lega Serie C è al centro dell'attenzione con un doppio approfondimento quotidiano, in onda dal lunedì al venerdì. Gattuso, in un'intervista, rivela di essere stato ferito dagli sciacalli e smentisce di aver ricevuto un premio. La prossima giornata di Serie A potrebbe vedere Allegri puntare su Inter-Roma. Il Milan ha le proprie ambizioni per la partita. C'è grande attesa per la sfida tra Juventus e Spalletti, con il dubbio Boga-David che tiene banco. Il Barcellona avrebbe scelto Bastoni, con l'Inter che si interroga sui possibili sostituti. Il Milan punta Gila per la difesa, ma la Lazio chiede cifre elevate; in attacco, Retegui e Castro sono nel mirino. Il Napoli vuole continuare con Conte, con Fabregas, Italiano e Farioli come potenziali alternative. La Fiorentina valuta il ritorno di Dragusin, mentre si discute dei rinnovi di Dodo e Fortini. Vasilj racconta la lite con Donnarumma durante i rigori di Bosnia-Italia. Ulivieri sottolinea la necessità di affrontare i problemi del calcio italiano senza rivoluzioni radicali. Oggi si gioca Lecce-Atalanta, con Di Francesco che ha convocato Veiga e Coulibaly. Izzo dell'Avellino si scusa per l'espulsione. Ci sono tutte le formazioni del turno di Serie B, tra cui Carrarese-Spezia. Entella e Chiappella si preparano a una sfida ostica contro il Mantova. L'Avellino ha vissuto una Pasqua dai due volti, tra promozione e sconfitta. Arezzo e Ascoli sono appaiate in classifica. Bifulco segna un gol spettacolare in Pianese-Campobasso. La Triestina punta a fare punti per dimostrare il suo valore. Il Benevento è legato al Catania nella corsa alla promozione. Nell'Inter Women, Annika Paz si trova bene in campo. Massimino è stato convocato con la nazionale e sogna il Mondiale. Prugna torna in campo con il Parma dopo un lungo infortunio





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