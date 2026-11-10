Mario Venditti sentito come testimone: i 45mila euro dei Sempio nel caso Chiara Poggi

Il caso Chiara Poggi si allarga: l'ex procuratore Mario Venditti sarà ascoltato dai pm dopo l'archiviazione di Andrea Sempio, mentre si indaga su presunti pagamenti e possibili favoritismi.

L'ex procuratore Mario Venditti sarà ascoltato come testimone dai pubblici ministeri nell'inchiesta sui presunti soldi versati per favorire Andrea Sempio. Il magistrato si era occupato della prima indagine sul giovane, archiviata nel 2017, relativa all'omicidio di Chiara Poggi. Al centro degli accertamenti ci sono i 45mila euro movimentati dalla famiglia Sempio e il sospetto che qualcuno possa aver favorito l'archiviazione nelle indagini del 2016-2017.

L'inchiesta, inizialmente condotta a Brescia, è tornata alla Procura di Pavia dopo che il gip bresciano ha escluso la presenza di prove a carico di Mario Venditti. Resta invece indagato per corruzione in atti giudiziari Giuseppe Sempio, padre di Andrea Sempio. La vicenda riguarda quindi non solo il percorso processuale del figlio, ma anche le dinamiche economiche che hanno accompagnato quella fase.

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Il ruolo dei 45mila euro e le ipotesi del gip

La famiglia Sempio ha sempre sostenuto che quei 45mila euro fossero destinati agli avvocati. Nell'ordinanza di archiviazione, però, il gip aveva indicato altre due possibili spiegazioni. La prima ipotizza un accordo che avrebbe coinvolto appartenenti alla polizia giudiziaria. La seconda prevede che qualcuno abbia fatto credere ai Sempio di poter influenzare le indagini, pur non avendone realmente la possibilità.

Il quadro si è complicato anche per il possibile cambio di qualificazione del reato. L'ipotesi di corruzione potrebbe infatti essere riqualificata in induzione indebita. Una scelta che inciderebbe sul profilo penale dei soggetti coinvolti e sulla ricostruzione dei rapporti tra le parti.

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Gli ex legali e i carabinieri sotto la lente degli investigatori

Gli investigatori stanno approfondendo le posizioni di tre ex legali di Andrea Sempio, tra cui Massimo Lovati. Nel mirino ci sono anche quattro carabinieri, compresi Giuseppe Spoto e Silvio Sapone. Gli accertamenti riguardano i contatti tra alcuni militari e la famiglia Sempio, oltre a eventuali anomalie emerse nelle fasi investigative di allora.

Tra gli aspetti da chiarire figurano intercettazioni trascritte solo in parte, contatti considerati anomali tra alcuni militari e Andrea Sempio e presunte omissioni nell'analisi dei tabulati telefonici. Un elemento rilevante è un'intercettazione del novembre 2025, nella quale Andrea Sempio esprimeva dubbi sui rapporti tra il suo ex avvocato Soldani e il carabiniere Sapone. Il giovane temeva che Soldani avesse avuto contatti con Sapone oltre quelli noti e che avesse recuperato documenti del fascicolo.

Il processo per Chiara Poggi e la revisione per Alberto Stasi

La corruzione è soltanto uno dei fronti giudiziari ancora aperti. La Procura di Pavia ha chiesto il processo per Andrea Sempio con l'accusa di omicidio aggravato di Chiara Poggi. Parallelamente, i magistrati stanno esaminando possibili errori e omissioni negli accertamenti scientifici effettuati dal Ris quasi vent'anni fa.

Secondo quanto riportato, quegli accertamenti potrebbero aver penalizzato Alberto Stasi, già condannato per l'omicidio di Chiara Poggi. Alberto Stasi si prepara a chiedere la revisione della condanna. Le verifiche sul lavoro del Ris e sulle eventuali omissioni resteranno quindi centrali nei prossimi passaggi giudiziari, con possibili ricadute sia sulla posizione di Stasi sia su quella di Andrea Sempio.