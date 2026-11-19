Guillermo Mariotto e Barbara D'Urso al centro del drama televisivo. Le lettere, le posizioni in giuria e i retroscena di La volta buona spiegano la tensione.

Guillermo Mariotto ha lanciato una frecciata diretta a Barbara D'Urso, affermando che il pubblico non si beve le finzioni. Il conduttore ha commentato la dinamica che ha portato allo scontro televisivo, sottolineando la sua preferenza per l'interazione diretta con gli spettatori rispetto ai social media.

La dinamica del conflitto in giuria

Secondo quanto riferito da Domenico Marocchi durante La volta buona, lunedì sarebbe arrivata una missiva nella quale Barbara D'Urso sembrava voler rassegnare le dimissioni. Dopo l'intervento di Milly Carlucci al Tg1, martedì sarebbe seguita una seconda lettera, questa volta di segno diverso. Nella serata dello stesso giorno, Barbara ha poi chiarito la propria posizione prima con Fiorello e poi nell'intervista al telegiornale: "Io mollare? Assolutamente no".

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Le reazioni di Mariotto e i social

Mariotto dice di non seguire le reazioni online e di affidarsi piuttosto agli incontri con gli spettatori. Ha spiegato di non avere i social e di non guardarli, ma di notare come per strada le persone si fermino e lo salutino, dicendogli: "Ti amo". Questo approccio lo porta a considerare Barbara D'Urso come intelligente e consapevole di dove siano le cose vere, pur mantenendo le distanze digitali.

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Ipotesi di cambio posto in trasmissione

Tra le ipotesi per la prossima puntata c'è anche una diversa disposizione delle sedute, per evitare che Barbara D'Urso e Guillermo Mariotto si ritrovino vicini. Il giurato sostiene che rimarrà al proprio posto, mentre Alberto Matano potrebbe scambiare il suo con quello della conduttrice. Una possibilità ancora da confermare, pensata per allentare la tensione dopo lo scontro.

Retroscena e posizioni contrastanti

Il direttore Riccardo Signoretti di La volta buona aggiunge un retroscena, attribuendolo a un autore, e critica la gestione dell'accaduto. Secondo la sua lettura, in altri casi Mariotto sarebbe stato estromesso dal programma, qui è stato scusato ed è andato avanti. Una lettura che Caterina Balivo contesta subito, ricordando gli interventi in difesa di Barbara D'Urso. La conduttrice invita quindi a ricostruire il confronto nella sua interezza, sottolineando: "Non mi piace raccontare solo una parte della storia, gli occhi li abbiamo tutti!".