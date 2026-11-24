Guillermo Mariotto accusa Barbara D'Urso di non integrarsi a Ballando, definendo il suo ruolo di giurata inadeguato e evidenziando la sua fuga immediata dopo le riprese.

Guillermo Mariotto lancia un'accusa diretta contro Barbara D'Urso nel settimanale DiPiùTv, definendo il suo ruolo di giurata a Ballando con le Stelle come inadeguato. Il personaggio pubblico sostiene che alla conduttrice stia stretto il compito di giudicare le esibizioni, ipotizzando che lei preferirebbe invece gestire la conduzione del programma. Questa presa di posizione arriva a seguito delle tensioni emerse durante la puntata recente, segnando un nuovo capitolo nello storico confronto tra i due voliti del reality show.

Mechanisms of Exclusion on Set

La dinamica descritta da Mariotto evidenzia una mancanza di integrazione profonda e strutturale all'interno del gruppo. L'ospite afferma che D'Urso non ha mai instaurato un legame reale con gli altri membri della giuria, agendo in totale isolamento rispetto al resto del team. Secondo la sua interpretazione, la conduttrice tratta il set televisivo come una semplice tappa di un percorso professionale, senza alcun interesse verso le relazioni umane con i colleghi.

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Il manager sottolinea come la presenza di D'Urso sia caratterizzata da una rigidità sociale che impedisce qualsiasi tipo di vicinanza. Egli ribadisce che non è stato possibile creare un legame perché la stella dello spettacolo si allontana immediatamente non appena le luci dello studio si spengono. Questa fuga repentana avviene accompagnata dal suo seguito di assistenti, creando una bolla che isola completamente la conduttrice dal resto del cast.

Perfume Incident and Public Defense

Il conflitto è stato portato alla luce durante un momento di forte tensione pubblica, specificamente dopo l'esibizione di Ornella Muti e Pasquale La Rocca. In quella circostanza, Mariotto ha interrotto le critiche severe di D'Urso verso la cantante, spruzzandosi del profumo da una boccetta tascabile per segnalare che nell'aria c'era puzza. Questo gesto è stato letto come una difesa diretta della collega giudicata con durezza.

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Mariotto ammette di aver utilizzato il profumo dall'inizio della trasmissione per contrastare l'odore nello studio, negando però l'intenzione di attaccare personalmente la conduttrice. Secondo la sua versione, D'Urso ha approfittato di questa occasione per entrare in polemica con lui, approfittando dell'opportunità dopo l'esibizione della Muti. L'ospite sostiene che la sua collega sia sempre stata aggressiva nei suoi confronti, sfruttando i momenti di pausa per lanciare frecciatine.

Lack of Family Defense and Attitude

Un altro punto critico sollevato da Mariotto riguarda l'assenza di supporto da parte del team televisivo. Egli contesta l'idea che Barbara si senta parte della famiglia del programma, sostenendo che questa appartenenza richiede uno sforzo reciproco e una volontà di integrazione da entrambe le parti. La conduttrice è accusata di voler vivere per la propria strada, rifiutando ogni tentativo di connessione con il resto del gruppo.

Mariotto chiarisce che non c'è stato alcun intervento protettivo da parte della produzione o del regista nei suoi confronti durante gli scontri verbali. La sua analisi suggerisce che D'Urso utilizza un approccio teatrale, facendo lo show davanti alle telecamere e poi scomparendo nella sua bolla di comfort con i suoi collaboratori. Questo comportamento viene interpretato come una prova del fatto che il ruolo di giurata sia percepito come una limitazione da parte sua.

Contextual Impact on the Program Dynamics

Le dichiarazioni rilasciate al settimanale DiPiùTv, diretto da Osvaldo Orlandini, mettono in discussione la coesione interna del programma. L'ospite suggerisce che la mancanza di legami reali tra i giurati possa compromettere la qualità delle interazioni e la percezione del pubblico verso il gruppo. La sua critica va oltre il semplice disaccordo personale, toccando la struttura stessa del rapporto tra i membri della giuria.

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Nonostante le tensioni, Mariotto ribadisce la sua disposizione a lavorare e collaborare, indicando che il problema risiede esclusivamente nella chiusura di D'Urso. Egli conclude che se la conduttrice non vuole avere a che fare con il resto del team, non può aspettarsi di essere trattata come una membro a tutti gli effetti della famiglia televisiva. Questo scenario conferma la difficoltà di creare un clima armonioso quando una delle figure centrali rifiuta attivamente l'integrazione sociale.