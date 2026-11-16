Milly Carlucci chiarisce il futuro di Barbara D'Urso dopo lo scontro con Guillermo Mariotto. Non ci sono certezze sul ritorno della giurata a Ballando con le stelle.

La controversa dinamica tra Guillermo Mariotto e Barbara D'Urso, esplosa durante l'ultima trasmissione di Ballando con le stelle su Rai 1, continua a generare un acceso dibattito pubblico. Il giudizio del giudice è tornato sull'accaduto con una nuova critica diretta alla collega, portando la questione al centro dell'attenzione mediatica. A intervenire pubblicamente per spiegare la propria posizione è stata la conduttrice Milly Carlucci, ospite al Tg1 nella serata di lunedì 16 novembre. La conduttrice ha commentato quanto accaduto in diretta televisiva, fornendo un chiarimento fondamentale riguardo alla permanenza della giurata nel programma. Milly Carlucci ha dichiarato esplicitamente: "Non lo so ancora cosa farà Barbara D'Urso, lei ha diritto di scegliere", lasciando quindi alla giurata la decisione autonoma sul proprio futuro in trasmissione.

Origini dello scontro in diretta

Tutta la vicenda è iniziata sabato 14 novembre, nel corso della settima puntata del programma condotto da Milly Carlucci. L'evento scatenante è stato un aspro botta e risposta tra Barbara D'Urso e Ornella Muti, alimentato da tensioni che si trascinavano da diverse settimane precedenti. L'attrice Ornella Muti aveva contestato alla giurata alcune battute riferite al suo infortunio alla spalla, accusandola di aver giudicato la sua fragilità personale. In questo confronto già teso si è inserito anche Guillermo Mariotto, che ha definito Barbara D'Urso "sempre finta" durante le sue osservazioni.

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Il giudice, che sin dall'inizio della serata teneva con sé una boccetta di profumo, ha iniziato a spruzzarlo nella direzione della collega, accompagnando il gesto provocatorio con la frase "Perché puzzi". La reazione della conduttrice è stata immediata e vigorosa. Rivolgendosi direttamente a Milly Carlucci, ha chiesto un intervento deciso e ha posto un vero e proprio ultimatum: "O io o lui". Anche gli altri componenti della giuria hanno cercato di intervenire per calmare gli animi e riportare la serenità in studio, con Alberto Matano che si è offerto di cambiare posto per allontanare i due confliggenti.

Le reazioni dei protagonisti coinvolti

Dopo la fine della trasmissione, Barbara D'Urso ha affidato ai social network tutta la propria amarezza, scrivendo di aver subito un'aggressione. La giurata ha dichiarato di sentirsi ferita e delusa, affermando che questa volta non perdonerà l'accaduto. Ha lasciato aperti numerosi interrogativi sulla sua futura permanenza nel programma, senza dare indicazioni precise. La replica di Guillermo Mariotto è arrivata attraverso un'intervista all'Adnkronos, dove ha sostenuto che il gesto sia stato frainteso e ha negato di aver voluto spruzzare il profumo contro la collega. "Barbara D'Urso non sa stare al gioco. Mi dispiace se la sia presa", ha dichiarato lo stilista.

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Il giudice ha ricordato di aver già chiesto scusa in diretta, spiegando che la sua intenzione era diversa. "Non ho mai pensato di spruzzare il profumo, tra l'altro di Hermès, contro di lei, ma sul mio balconcino e verso di me", ha chiarito Mariotto. Lo stilista ha motivato il comportamento facendo riferimento alle condizioni degli studi televisivi, situati in una zona di campagna. Ha aggiunto che, essendo vicino alla porta, giungono cattivi odori e che ci sono animali, topi e cinghiali nelle vicinanze. "Il mio è un profumo di libertà. In tv giudico donne e uomini liberi. E poi si sta insieme per divertirci, lavorare, giudicare, per portare a casa un risultato", ha aggiunto con una delle sue consuete provocazioni.

La posizione di Milly Carlucci e le prospettive future

A distanza di due giorni dallo scontro, Milly Carlucci ha deciso di intervenire pubblicamente sulla vicenda, spiegando il proprio punto di vista ai microfoni del Tg1. La conduttrice ha innanzitutto ridimensionato le proporzioni assunte dalla polemica, definendo strano che sia diventata un caso nazionale, soprattutto considerando che Mariotto ha già chiesto scusa. Ha definito quanto accaduto in studio come "uno dei gesti istrionici di Mariotto", aggiungendo con ironia che ora sembra che lei stia facendo la difesa d'ufficio del giudice.

Milly Carlucci ha ricordato le caratteristiche del programma, sottolineando come la lunga diretta possa riservare momenti particolarmente accesi. "Ballando con le stelle è un varietà particolare. Sono 4 ore e mezza di programma, ci sono dei momenti con punte di intemperanza. Non è che mi facciano piacere", ha affermato. La conduttrice ha riconosciuto che il comportamento del giurato non è stato di suo gradimento, pur ricordando le scuse già presentate. Infine, il passaggio più atteso riguarda il futuro di Barbara D'Urso. Carlucci non ha anticipato quale sarà la decisione della concorrente, che dopo lo scontro aveva lasciato intendere di voler valutare la propria permanenza nella trasmissione, ribadendo ancora una volta che non sa se resterà e che ha il diritto di scegliere.