Mariotto e D'Urso: il profumo da mille euro che scatena polemiche in diretta Rai

Guillermo Mariotto accusa Barbara D'Urso di cattivo odore in diretta su Rai Uno, utilizzando un profumo Hermès. La vicenda solleva questioni etiche e mediale.

La trasmissione Ballando con le Stelle su Rai Uno ha registrato un episodio di grande impatto mediare durante la puntata in onda la sera dello scorso 14 novembre. Lo stilista Guillermo Mariotto ha interrotto momentaneamente l'atmosfera di intrattenimento spruzzando un profumo di alta gamma vicino alla concorrente Barbara D'Urso , accompagnando l'azione con un commento che ha definito il suo odore corporeo in modo sgarbato. Questo gesto plateale ha innescato immediatamente un dibattito acceso sui social network e nelle pagine dedicate al gossip, trasformando un momento di televisione in un caso di cronaca rosa di portata nazionale.

La reazione di Mariotto e la dichiarazione ufficiale

Di fronte alla reazione negativa del pubblico e della critica, Guillermo Mariotto ha mantenuto una posizione di assoluta fermezza, rifiutandosi di presentare scuse per quanto accaduto in diretta. Nell'intervista rilasciata al quotidiano QN , il conduttore ha esplicitato le sue motivazioni, affermando categoricamente di non aver rivolto la parola direttamente alla star, ma di aver semplicemente espresso la propria reazione fisica al cattivo odore . Ha sottolineato che la sua percezione olfattiva era così intensa da non sopportare ulteriormente la situazione, giustificando il gesto estremo come una necessità personale per allontanare la sensazione sgradevole.

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Il profumo Hermès e il costo di mille euro

Il punto focale della polemica riguarda lo strumento utilizzato, identificato come una fragranza di lusso della casa francese Hermès . Guillermo Mariotto ha rivelato di aver acquistato una bottiglia del profumo specifico al costo di esattamente diecicento euro , iniziando a sprecarne il contenuto a partire dalla prima puntata del programma. Lo stilista ha dichiarato che tale cifra rappresenta un investimento significativo per neutralizzare l'odore, aggiungendo che ritiene giusto recuperare tali spese sostenute per la sua comodità durante le registrazioni, invitando potenzialmente chi ritiene di essere stato offeso a contribuire al rimborso dei costi sostenuti.

L'analisi della fragranza e il design esclusivo

Gli esperti di profumeria e gli osservatori attenti hanno identificato il flacone mostrato in televisione come appartenente alla linea Hermessence , la divisione più esclusiva e audace della maison. La forma e il colore giallo brillante della bottiglia inquadrata dalle telecamere di Rai Uno corrispondono con alta probabilità all' Eau de Parfum Ginseng Biloba , una creazione unisex firmata dal naso Christine Nagel . Questa fragranza è nota per il suo equilibrio raffinato, che mescola le radici di ginseng con le foglie di ginkgo biloba, creando un sillage boisé descritto come prezioso e avvolgente.

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I dubbi sul prezzo e le altre possibilità olfattive

Nonostante l'evidenza visiva, rimane un margine di incertezza sulla specifica selezione olfattiva, poiché la linea Hermessence condivide lo stesso design del flacone per tutte le sue creazioni, variando solo nelle sfumature di colore. Oltre al Ginseng Biloba , lo stilista avrebbe potuto utilizzare altre fragranze di alto profilo come il Musc Pallida o l' Ambre Narguilé . Inoltre, alcuni osservatori hanno espresso scetticismo riguardo all'importo di diecicento euro indicato, suggerendo che Mariotto potrebbe aver utilizzato un linguaggio iperbolico per accentuare l'importanza del gesto e la gravità della sua avversione verso l'odore percepito.

L'impatto mediatico e le reazioni successive

La vicenda ha catturato l'attenzione delle pagine dedicate alla televisione e ai social media, trasformando un incidente di set in un tema di discussione generale. L'intervento di Guillermo Mariotto ha posto l'accento sulle dinamiche di potere e sul rispetto nello spettacolo, sollevando domande sulle condotte accettabili in un programma di grande Audience. La dichiarazione di Mariotto che il cattivo odore fosse intollerabile e che il costo del profumo dovesse essere restituito ha ulteriormente polarizzato l'opinione pubblica, rendendo l'episodio un caso studio per l'analisi dei comportamenti in televisione e la gestione delle crisi mediatiche.