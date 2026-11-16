Mariotto replica a Barbara D'Urso: litigio DsD, non cambio posto e la storia del profumo

Guillermo Mariotto respinge le scuse per la lite in diretta con Barbara D'Urso su Ballando con le Stelle. Il stilista difende le sue parole, annuncia la permanenza fissa in giuria e chiede il rimborso dei profumi.

Guillermo Mariotto interrompe il silenzio dopo le polemiche della puntata di Ballando con le Stelle andata in onda sabato 14 novembre. Il giudice e stilista italo-venezuelano si è espresso in un'intervista rilasciata a QN, confermando le sue dichiarazioni in diretta e rigettando qualsiasi richiesta di scuse. La controversia nata durante la trasmissione ha dominato il dibattito televisivo e mediatico negli ultimi giorni, coinvolgendo direttamente la conduttrice Barbara D'Urso e attirando l'attenzione degli appassionati di gossip e cultura popolare.

Non mi pento e spiego la situazione dello studio

Lo stilista ha ribadito con fermezza di non pentirsi delle parole pronunciate durante la trasmissione, dichiarando di voler rincara la dose sulla questione degli odori percepiti in studio. Mariotto ha affermato che la "puzza" era innegabile e che non sopportava più l'odore dalla prima puntata del programma televisivo. L'intervistato ha specificato di non voler chiedere scusa di niente, giustificando la sua posizione con le condizioni dello studio nuovo e la presenza di topi nell'ambiente, elementi che secondo lui rendevano necessaria la sua reazione senza doverne chiedere umiltà o giustificazioni aggiuntive.

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La dinamica del litigio e le posizioni dei giudici

Barbara D'Urso è stata al centro delle accuse implicite, sebbene Mariotto abbia cercato di delineare i confini della sua critica. Lo stilista ha sostenuto che il vero problema risiedesse nella testa della conduttrice, descrivendo una sua tendenza a rimandare costantemente le cose a se stessa. Nonostante le insinuazioni iniziali su chi fosse oggetto del suo malcontento, Mariotto ha sottolineato che Barbara era accanto a lui e che la sua critica non era diretta a lei personalmente. Questa dinamica ha acceso ulteriormente i riflettori sul rapporto tra i due giudici, creando una frattura visibile all'interno della giuria del celebre programma di danza.

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Stabilità in giuria e richieste economiche sullo sfondo

Riguardo al futuro assetto della giuria, Guillermo Mariotto non ha mostrato alcuna intenzione di cambiare postazione. Ha dichiarato categoricamente che se dovesse cambiare posto, sarebbe Barbara D'Urso a doverlo fare, affermando di non volerlo cambiare mai. Lo stilista ha ricordato di occupare lo stesso posto da quindici anni, definendo la sua posizione con un tono di affetto ma anche di risolutezza assoluta. Accanto a questa dichiarazione di fedeltà alla giuria, Mariotto ha aperto una questione economica curiosa, collegando direttamente la sua esperienza in studio a una perdita finanziaria personale.

Il costo dei profumi Hermès e le prossime tappe

Lo stilista ha rivelato che l'avvertito cattivo odore in studio gli è costato una bottiglia di profumo Hermès del valore di esattamente mille euro. Ha spiegato di aver acquistato questo profumo dalla prima puntata del programma nel tentativo di contrastare la situazione, definendo la spesa come un danno derivante direttamente dall'ambiente di lavoro. Mariotto ha espresso l'auspicio che qualcuno dovrà ridargli i soldi che ha speso per questa bottiglia, chiudendo la questione con un tono tra il serio e il faceto. La situazione rimane aperta sul piano delle dinamiche relazionali all'interno della trasmissione, con le parti coinvolte che mantengono le loro posizioni.