Mariotto replica a D'Urso: "Vuole eclissare Ornella Muti"

Guillermo Mariotto smentisce le accuse di Barbara D'Urso sulla polemica con il profumo, definendo il gesto come un'offesa personale e non alla conduttrice.

La controversia nata durante l'ultima puntata di Ballando con le stelle ha visto il giudice Guillermo Mariotto rispondere alle accuse della conduttrice Barbara D'Urso riguardo a un presunto conflitto personale. D'Urso aveva definito il suo comportamento come un'aggressione, mentre Mariotto spiega che l'atto era rivolto verso di sé per liberarsi di odori sgradevoli provenienti dagli studi Rai in campagna.

La replica di Guillermo Mariotto alle accuse

Dopo la bufera scoppiata nella trasmissione di Milly Carlucci , il giudice risponde alle accuse della conduttrice e insinua che dietro la sua reazione ci sia soprattutto il desiderio di rubare la scena a Ornella Muti , ospite del programma. Mariotto afferma che la conduttrice ha un solo problema: vuole essere al centro dell'attenzione per eclissare l'attrice durante la puntata che la vedeva ospite speciale, trasformando un gesto irrilevante in un dramma mediatico.

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A scatenare lo scontro era stato il gesto dello stilista, che durante la diretta di sabato aveva spruzzato del profumo, lamentando un fastidio ambientale. Il comportamento era stato interpretato da Barbara D'Urso come un'offesa personale, sfogandosi sui social network con frasi pesanti come aver subito un'aggressione, sentirsi ferita, delusa e affermando che questa volta non avrebbe perdonato l'atto ricevuto in diretta televisiva.

Guillermo Mariotto , però, respinge categoricamente le accuse di aver voluto offendere la conduttrice. Egli sostiene che non ha mai pensato di spruzzare il profumo, tra l'altro di alta gamma Hermès, contro di lei, ma sul suo balconcino e verso di sé stesso. L'artista spiega che dalla porta vicina alla sua postazione arriverebbero cattivi odori, giustificando il gesto come un bisogno di aria pulita in uno studio circondato da natura.

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Le condizioni ambientali degli studi Rai

Lo stilista dettaglia ulteriormente le ragioni del suo gesto, raccontando che nella zona degli studi ci sono animali, topi e cinghiali, dato che gli studi della Rai sono situati in campagna. Questa descrizione delle condizioni ambientali serve a chiarire che il profumo era un rimedio contro gli odori di animali selvatici o randagi che penetravano nell'area di lavoro, e non un'arma contro la conduttrice.

Questa spiegazione cerca di smontare la narrazione di un conflitto interpersonale, trasformando l'episodio in una questione di comfort ambientale e sopravvivenza sensoriale in un set particolare. Mariotto sottolinea l'assenza di intenzionalità offensiva verso la D'Urso, ribadendo che il suo atto era puramente difensivo e personale, non diretto verso nessuna collega presente in studio.

Sulla possibile uscita di Barbara D'Urso

Sull'eventualità che Barbara D'Urso decida di lasciare il programma di Milly Carlucci, il giudice non sembra particolarmente preoccupato. Egli taglia corto sulle indiscrezioni, ricordando di essersi già scusato in diretta per il disagio creato, e sostiene che si tratta di scelte personali che la conduttrice deve fare autonomamente senza interferenze esterne.

Mariotto aggiunge una frase destinata a far discutere nel mondo dello spettacolo: "Il mio è un profumo di libertà". Questa dichiarazione chiude la questione sotto una luce filosofica, indicando che il suo comportamento è stato un atto di indipendenza e non di malizia. L'artista rimane saldo sulla sua versione dei fatti, sminuendo la portata del conflitto e definendo la reazione di D'Urso come un'esagerazione non dovuta alla realtà dei fatti.