Luca Mariotto si scusa con Barbara D'Urso per l'incidente del profumo. Spiega che il gesto era dovuto a un cattivo odore in studio, negando intenzioni offensive.

Il giurato Luca Mariotto ha rilasciato una serie di chiarimenti riguardo alla dinamica conflittuale verificatasi in studio durante la conduzione di Milly Carlucci. L'attore ammette di aver utilizzato uno spray profumato in presenza della conduttrice Barbara D'Urso, ma precisa con fermezza che la sua azione non era diretta a danneggiarla personalmente. Mariotto sostiene che il gesto fosse una reazione pratica a un problema ambientale presente nello studio televisivo, negando categoricamente qualsiasi intento umiliante o offensivo verso la collega.

Il motivo dello spray e l'odore in studio

Secondo la ricostruzione fornita da Luca Mariotto, l'uso del profumo non era limitato al momento in cui Barbara D'Urso parlava, ma era una pratica iniziata dall'inizio della trasmissione. Il giurato riferisce di aver segnalato più volte la presenza di un cattivo odore in studio, definendo la situazione sgradevole e non accettabile per il luogo di lavoro. Mariotto spiega che spruzzava l'accessorio per mascherare tale fastidio ambientale, sottolineando di non permettersi mai di indirizzare prodotti chimici o profumi verso una donna, dichiarando di lavorare per e con le donne.

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Le critiche alla finzione televisiva

Il giurato collega il suo comportamento alla percezione di una "puzza di finzione" presente nella produzione. Mariotto ha dichiarato di non aver mai pensato di offendere Barbara D'Urso, interpretando la sua reazione come una presa personale non intenzionale da parte della conduttrice. La visione del giurato si contrappone a quella della D'Urso, che aveva parlato di un'aggressione verbale e di un gesto volto a umiliarla pubblicamente. Mariotto ha aggiunto che la storia diventa più interessante e rumorosa quando è "pepata", attribuendo parte del clamore mediativo alla natura polemica dell'episodio.

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Il clima con Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca

Mariotto racconta che inizialmente il rapporto con Barbara D'Urso appariva scherzoso, citando un momento in cui la conduttrice gli suggeriva di "prendersi la camomilla". Tuttavia, la situazione è cambiata dopo l'introduzione del tema che riguardava i precedenti rapporti tra la conduttrice e Pasquale La Rocca. Il giurato ha ammesso di aver scoperto retroscena in quel frangente, ipotizzando che le tensioni pregresse tra D'Urso e La Rocca abbiano condizionato il confronto successivo. Mariotto rivendica la sua volontà di proteggere le concorrenti dai giudizi basati su vicende passate, considerando questi commenti come potenziali distruttori della magia artistica.

Il giudizio di Milly Carlucci e le apprezazioni

Milly Carlucci ha ascoltato le spiegazioni del giurato, evidenziando le differenze caratteriali tra lui e la D'Urso. La conduttrice ha definito Mariotto come una persona con un modo "istrionico" e "stravagante", il cui comportamento rischia di non essere compreso o creduto correttamente dal pubblico e dai colleghi. Nonostante le critiche, Mariotto ha ribadito il suo alto apprezzamento per le attrici presenti in programma, definendo Elena Miraoi e Roberta Guerrieri come "stelle vere". Il giurato ha aggiunto che la loro capacità espressiva arricchisce le esibizioni, sottolineando quanto sia importante non rovinare il loro percorso con polemiche su pregressi personali.