Guillermo Mariotto reagisce alle tensioni su Ballando con le Stelle, lodando il sostegno popolare a Barbara D'Urso e spiegando la posizione sui cambiamenti in giuria.

Guillermo Mariotto ha rotto il silenzio riguardo alle forti polemiche che hanno scosso lo studio di Ballando con le Stelle, intervenendo pubblicamente per defendere l'immagine del programma e della sua giuria. L'ex componente dei Matia Bazar ha chiarito la sua posizione sui rapporti interni, negando categoricamente l'esistenza di una frattura irreparabile con la conduttrice Milly Carlucci o con il team di produzione.

Mariotto nega la rottura con Milly Carlucci

Il giudice del programma ha dichiarato che i rapporti con Milly Carlucci restano improntati al massimo rispetto e alla professionalità, definendo la conduttrice come una sorella dopo ventuno anni di collaborazione. Mariotto ha sottolineato che il clima dietro le quinte, seppur talvolta teso per natura televisiva, non è avvelenato come alcune voci giornalistiche potrebbero far pensare. La sua priorità rimane il successo del programma e la soddisfazione del pubblico.

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Il giudice ha esplicitamente distanziato se stesso dalle decisioni operative riguardanti la composizione e la disposizione fisica della giuria in studio. Ha chiarito che ogni variazione, come il possibile spostamento dei posti, spetta esclusivamente alla direzione artistica di Milly Carlucci e alla produzione di Rete 4. Mariotto ha ammesso che, sebbene apprezzi la saggezza di altri componenti, come il recente arrivo di Matano, le scelte finali sono di pertinenza della conduttrice.

Il legame con il pubblico supera i social

Al centro della comunicazione di Mariotto c'è stato anche il rapporto diretto con il pubblico, che lui descrive come sorprendentemente positivo e genuino. L'ex cantante ha spiegato di non prestare attenzione ai commenti negativi sui social network, preferendo osservare la realtà dal vivo. La sua esperienza quotidiana in strada, ai semafori o tra le automobili, è stata segnata da messaggi di affetto verso Barbara D'Urso.

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Ha riferito che molte persone gli gridano 'ti amo' riferendosi a Barbara D'Urso, dimostrando una comprensione lucida della situazione. Mariotto ha affermato che il pubblico 'non si beve le finzioni' e sa distinguere le dinamiche reali dello show dalle narrazioni create online. Questa reazione spontanea della gente lo ha convinto della loro intelligenza e della loro capacità di valutare correttamente gli eventi televisivi.

Piano B e il futuro della giuria

Le speculazioni sul futuro di Barbara D'Urso in giuria sono state oggetto di dibattito, con nomi come Selvaggia Lucarelli avanzati come possibili sostituti. Mariotto, tuttavia, si è astenuto dal commentare direttamente le ipotesi di rimpiazzi, rimandando le scelte strategiche alla produzione. La sua posizione è stata di rispetto per le decisioni aziendali, senza entrare nel merito delle dinamiche personali tra i membri della giuria.

Nonostante le polemiche, il messaggio finale di Guillermo Mariotto è di ottimismo e gratitudine verso il pubblico di Ballando con le Stelle. Ha confermato che l'amore ricevuto lo sostiene quotidianamente, rendendo le critiche online irrilevanti. Il focus resta sulla qualità del programma e sulla capacità di intrattenere un pubblico che, secondo lui, è sempre vigile e partecipe.