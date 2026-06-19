Marito condannato a 24 anni per l'omicidio della moglie incinta e per la morte del feto

In provincia di Salerno, un uomo è stato condannato a 24 anni di reclusione per aver ucciso la moglie, che era incinta di quattro mesi, durante un litigio per gelosia. Il procedimento penale ha visto una divergenza iniziale tra le perizie psichiatriche: una della Procura attestava la piena capacità di intendere e volere, mentre quella della difesa sosteneva l'incapacità totale. È stata quindi disposta una superperizia collegiale d'ufficio, che ha riconosciuto un'alterazione mentale parziale al momento del fatto ma ha dichiarato l'imputato idoneo a sostenere il giudizio. L'uomo aveva anche tentato il suicidio in carcere durante la custodia cautelare. La sentenza tiene conto della semi-infermità mentale. La pena è stata ridotta rispetto all'ergastolo previsto per l'omicidio aggravato e l'interruzione non consensuale di gravidanza. Il caso evidenzia le complessità nelle valutazioni psichiatriche forensi e l'impatto delle malattie mentali sul sistema giudiziario.

Maria Troisi è stata uccisa mentre era incinta di quattro mesi. Il marito, che durante la custodia cautelare aveva tentato il suicidio in carcere, è stato condannato a ventiquattro anni di reclusione, con il riconoscimento della semi-infermità mentale.

Il fatto è avvenuto in provincia di Salerno. Le indagini e il dibattimento processuale hanno ricostruito che l'imputato aveva prima accompagnato i due figli della coppia a casa dei nonni. Una volta rientrato nell'abitazione familiare, ha colpito la trentasettenne con una coltellata alla gola al culmine di un litigio scaturito da motivi di gelosia. Per questo motivo, oltre all'omicidio aggravato, all'imputato è stato contestato anche il reato di interruzione non consensuale di gravidanza.

Il percorso processuale è stato caratterizzato da un iniziale contrasto tra le consulenze tecniche. La perizia della Procura sosteneva la piena capacità di intendere e di volere dell'imputato, mentre la relazione della difesa concludeva per la totale incapacità. Per superare la divergenza, i giudici hanno disposto una superperizia collegiale d'ufficio. Gli esperti nominati dalla Corte hanno riscontrato un'alterazione mentale parziale al momento del delitto, dichiarando comunque l'uomo idoneo a sostenere il giudizio.

Durante i primi mesi di custodia cautelare in carcere, l'imputato era stato anche autore di un tentativo di suicidio. La sentenza di primo grado fissa la pena a ventiquattro anni di reclusione, computando la scriminante della semi-infermità mentale. Questo caso solleva questioni delicate sul bilanciamento tra la responsabilità penale e le condizioni psicologiche dell'imputato, nonché sulla protezione delle donne in gravidanza. La comunità locale è stata scossa dalla brutalità del gesto e dalla perdita di una vita innocente.

Il procedimento ha evidenziato l'importanza di una valutazione psichiatrica accurata e indipendente nei processi penali, specialmente quando sono in gioco le attenuanti o le aggravanti legate allo stato mentale. La pena, seppur inferiore all'ergastolo, riflette la gravità del duplice delitto, sia per l'omicidio della madre che per la morte del feto. Resta il dolore per la tragedia che ha colpito la famiglia e i due bambini rimasti orfani della madre.

La sentenza rappresenta un precedente significativo per casi simili in cui la psiche dell'imputato è compromessa, ma non del tutto annullata. Il sistema giudiziario deve continuare a valutare con rigore tali situazioni, per garantire giustizia senza trascurare le patologie mentali. Nonostante la condanna, il dibattito pubblico si concentra anche sul tema della salute mentale e sulla prevenzione della violenza domestica, soprattutto in periodi di tensione familiare.

La cronaca nera torna a prospettare l'ennesimo femminicidio, stavolta con l'aggravante della gravidanza, elemento che ha commosso l'opinione pubblica. Il marito, ritenuto parzialmente incapace, dovrà scontare ventiquattro anni. La durata del processo e la necessità di una superperizia mostrano le difficoltà investigative in assenza di prove schiaccianti o di testimonianze dirette. L'arma del delitto, un coltello, è stata probabilmente reperita in casa, segno di un gesto impulsivo o premeditato?

La ricostruzione parla di un litigio per gelosia, forse l'ennesimo, che ha sfociato nell'ira fatale. I figli hanno assistito indirettamente alla tragedia? Erano già stati portati via, quindi hanno evitato la scena, ma la loro vita sarà segnata per sempre. La comunità di appartenenza, in provincia di Salerno, reagisce con sgomento e cerca risposte in una giustizia che tenta di coniugare rigore e comprensione delle fragilità umane





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