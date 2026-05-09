Marito contro la moglie in autobus: colpita al crignico, fucila ancora la donna

Una donna è corsa per operai durante un percorso in autobus da Stroncone a Terni dopo essere stata colpita sul crinico da suo marito che indossava un braccialetto elettronico per reati da ‘codice rosso’ proprio nei suoi confronti e che poi è stato trovato strappato vicino al mezzo. Gli inquirenti identificano l’uomo come uomo violento e ricercano per lui una procura in giro per la città che ora ha deciso di portare avanti la sua campagna d’allarme per non uccidere ancora la moglie.

Era appena salita su un autobus di linea in una frazione di Stroncone, piccolo comune a pochi chilometri da Terni, quando è stata colpita alla testa con un martello da quello che è stato poi identificato come il marito che indossava il braccialetto elettronico per reati da «codice rosso» proprio nei suoi confronti e che poi è stato trovato strappato vicino al mezzo.

L'uomo - «un marito violento» secondo gli inquirenti - è fuggito subito dopo e ora è ricercato dai carabinieri. Mentre la donna lotta per la vita all'ospedale di Terni. L'aggressione Tutto è successo in pochi minuti mentre il bus stava percorrendo una stretta stradina della campagna di Stroncone. La donna è stata rapidamente soccorsa dal personale del 118 e portata all'ospedale di Terni con l'elisoccorso Nibbio.

Dove è stata ricoverata in rianimazione con riserva di prognosi. I medici del Santa Maria stanno cercando di fare di tutto per salvarle la vita





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