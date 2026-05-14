Marito picchiato e arrestato dopo che moglie si è difesa con forbici

Una donna di 65 anni è stata brutalmente malmenata dal marito, che ha picchiato e accoltellato la moglie con forbici da cucina. La discussione era nata per motivi banali e si era degenerata rapidamente. La vittima ha tentato di fuggire ma è stata raggiunta da diversi fendenti al petto, poi altre ferite alla gamba destra e un ulteriore colpo alla schiena. Nonostante le lesioni, è riuscita a scappare di casa e a raggiungere in taxi l'ospedale San Paolo, dove i medici le hanno diagnosticato ferite con una prognosi di 21 giorni.

Il marito picchiata e accoltellata dalla moglie, è riuscito a fuggire facendosi accompagnare in ospedale da un taxi. L'uomo, di 66 anni, è stato poi trovato ancora in casa, disteso sul letto, ed è stato arrestato.

L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio, mercoledì 13 maggio, a Napoli. L'allarme è scattato intorno alle 16.35, quando dal pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di via Terracina è partita una richiesta di intervento ai carabinieri per una donna di 65 anni appena arrivata con diverse ferite. Ascoltata dai militari, la donna ha riferito di essere stata brutalmente malmenata dal marito. La discussione sarebbe nata per motivi banali e degenerata rapidamente.

L'uomo avrebbe iniziato a insultare la donna con frasi offensive, spingendola quindi con forza contro il tavolo del soggiorno (che è andato distrutto). Solo in quel momento la vittima si sarebbe accorta che il marito impugnava un paio di forbici da cucina. La 65enne ha tentato di fuggire ma è stata raggiunta da diversi fendenti al petto, poi altre ferite alla gamba destra e un ulteriore colpo alla schiena.

Nonostante le lesioni, la vittima è riuscita a scappare di casa e a raggiungere in taxi l'ospedale San Paolo, dove i medici le hanno diagnosticato ferite con una prognosi di 21 giorni. I carabinieri intervenuti sul posto hanno trovato l'uomo in camera da letto. L'appartamento si presentava completamente a soqquadro, con mobili danneggiati e chiari segni della violenta lite appena consumata. Durante il sopralluogo sono state sequestrate le forbici intrise di sangue.

È emerso un quadro familiare critico. Negli ultimi mesi, infatti, sia la moglie che il figlio avevano presentato diverse denunce nei confronti dell'uomo, raccontando episodi di minacce, aggressioni fisiche e insulti continui. In un episodio il figlio aveva denunciato che il padre si è introdotto nella sua stanza brandendo delle forbici urlandogli contro. Il 66enne è stato portato in carcere a Poggioreale





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Picchiato Accoltellato Forbici Da Cucina Aggressione Discussione Violenta Lite Familiare Critico Denunce Picchiata Arresto

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«Pensavo di parlare con il mio idolo Luke Evans, ma ero vittima di una truffa amorosa. Ho rischiato di perdere mio figlio, ho tentato il...Una trappola psicologica, prima che economica, che ha sgretolato una famiglia e portato una...

Read more »

San Raffaele Viterbo celebra 40 anni di riabilitazione equestre: una storia di cura, relazione e inclusioneDal 1986 il Centro trasforma il cavallo in ponte terapeutico, educativo e sociale. Tra i prossimi appuntamenti la partecipazione del Carosello a Piazza di Siena

Read more »

Kimi Antonelli a San Marino tra nuotate, corse in bici e l'incontro con il presidente del Comitato OlimpicoSAN MARINO - Il suo buen retiro è a San Marino, nella più antica e piccola...

Read more »

Un cane, una pallina e un cartello: quando una consegna diventa una pausa di felicitàSegui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e X (clicca qui) - Non perderti le migliori notizie e storie, iscriviti alla newsletter settima…

Read more »