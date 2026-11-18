Presentazione a Milano del volume di 720 pagine che ripercorre i decenni di sperimentazione artistica di Mariuccia Casadio su Vogue Italia, tra arte e moda.

Mariuccia Casadio e Luca Stoppini hanno dato vita a un progetto editoriale ambizioso intitolato " Parola", un volume di 720 pagine che celebra il lavoro creativo svolto su Vogue Italia. La presentazione ufficiale del libro si è tenuta il 12 novembre alla Triennale di Milano, confermando l'importanza culturale dell'iniziativa nel panorama della stampa di moda italiana.

Il volume raccoglie la sperimentazione visiva degli anni Novanta

Il testo seleziona gli interventi editoriali più rilevanti pubblicati sul magazine tra il 1997 e il 2012, quindici anni definiti particolarmente fertili per l'arte mondiale. Questa scelta cronologica permette di analizzare come la carta stampata sia diventata uno strumento fondamentale per costruire mondi artistici, lontani dalle logiche di mercato immediate.

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L'obiettivo di Casadio è sempre stato quello di utilizzare il giornale come spazio libero di ricerca, immune alle richieste commerciali e allergico al funzionale. Le pagine mensili create da Casadio sono state lette con solennità iniziatica dai lettori, che attendevano i titoli lapidari e l'impaginato visivamente potente.

La collaborazione storica con Franca Sozzani e Luca Stoppini

La rilevanza culturale raggiunta da Vogue Italia a partire dagli anni Novanta non è stata solo merito di Franca Sozzani, direttrice dal 1988 al 2016, ma anche delle pagine curate da Mariuccia Casadio. L'originalità del linguaggio visuale è stata resa possibile dalla collaborazione a quattro mani con Luca Stoppini, Art Director dal 1991 al 2017 e partner creativo di Casadio.

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Stoppini ha curato le scelte grafiche che hanno dato il giusto impatto alle opere di artisti contemporanei inserite nelle pagine del giornale. Questa sinergia ha permesso di dialogare con il presente, suggerendo tematiche d'attualità e connessioni impreviste tra arte e moda. La relazione professionale tra Casadio e Sozzani affonda le sue radici negli anni Ottanta, quando la giornalista chiese lavoro alla direttrice.

Un'origine che unisce arte urbana e pragmatismo editoriale

Il primo incontro tra Mariuccia Casadio e Franca Sozzani avvenne a Bologna, a casa di Massimo Osti, dove Sozzani chiese a Casadio cosa volesse fare per vivere. La risposta di Casadio fu tranchant: credeva che persone come lei dovessero essere pagate solo per il fatto di esistere. Sozzani rispose con ironico pragmatismo, spiegando che doveva vendere dei jeans, e indirizzò Casadio alla redazione di Vogue Italia.

Nel 1984 Casadio iniziò a lavorare per il giornale fondato da Anna Piaggi, che ne aveva appena lasciato la direzione. La trasformazione avvenne nel luglio e agosto del 1988, quando Vogue Italia uscì tutto nuovo, guidato da Franca Sozzani e Fabien Baron come direttore artistico. Da quel momento, il lavoro di Casadio e Stoppini prese forma mese dopo mese.

L'influenza di New York e la nascita di Eteroclito Edizioni

Tra la giovane che voleva costruire mondi e la donna che oggi raccoglie le prove di averlo fatto, c'è New York. Casadio ricorda la geografia minuta di quando abitava sulla Bowery e la vicinanza agli artisti come Jean-Michel Basquiat, che vedeva come parte integrante del paesaggio urbano. Questa prossimità ha influenzato il suo approccio editoriale, definendola come una figura che ha esportato piuttosto che importato cultura.

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Il volume inaugura Eteroclito Edizioni, un marchio editoriale fondato da Luca Stoppini insieme a Paolo Lavezzari, anche lui ex redattore di Vogue Italia. L'obiettivo è portare avanti un'idea di indipendenza creativa e distributiva, pubblicando volumi pensati ad hoc. Le vendite avvengono durante i book signing in librerie come Armani, Bocca, 10 Corso Como e Commerce, nonché online su Shopify e sul sito eteroclitoedizioni.it.

Paolo Lavezzari sottolinea che il libro è arrivato al momento giusto per concretizzare l'idea di un progetto editoriale indipendente. Casadio descrive il libro come morbido come una coperta da arrotolare, pensato per essere usato con libertà e coraggio, simile a un quaderno di appunti. Questo formato invita il lettore ad accarezzare la carta e a esplorare il contenuto con la stessa intensità con cui si leggono le headine fondamentali nel giornalismo di moda.