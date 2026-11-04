Marius Borg Hoiby: la corte conferma gli arresti domiciliari in attesa dell'appello

La giustizia norvegese stabilisce che Marius Borg Hoiby resterà agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il processo d'appello è previsto per febbraio 2027.

Una corte norvegese ha confermato mercoledì la decisione di mantenere Marius Borg Hoiby sotto arresti domiciliari con un braccialetto elettronico alla caviglia, mentre attende lo svolgimento del processo d'appello relativo alla sua condanna per reati sessuali. La decisione ufficiale è stata resa nota a Oslo, confermando lo status quo della detenzione non carceraria del figlio della regina Mette-Marit.

La conferma legale degli arresti domiciliari

Il tribunale ha stabilito che Marius Borg Hoiby non potrà essere rilasciato, ribaltando sostanzialmente le indicazioni fornite da una decisione precedente del tribunale di primo grado emessa lunedì. Tale sentenza iniziale ipotizzava un eventuale rilascio, ma la nuova determinazione giudiziaria ha chiarito che il sospetto rimarrà sotto stretto controllo elettronico per tutto il periodo dell'appello.

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Hoiby, attualmente 29 anni, indossa un dispositivo elettronico di sorveglianza e si trova confinato nella sua residenza situata in una tenuta reale ai margini di Oslo. Questa misura restrittiva è stata applicata per garantire che l'imputato non si sottragga alla giustizia durante le procedure legali in corso e per mantenere l'ordine pubblico.

Le accuse e il contesto della condanna iniziale

La famiglia reale norvegese è al centro di questa vicenda giudiziaria poiché Marius Borg Hoiby è il figlio della regina Mette-Marit, consorte del re Haakon, nato da una relazione precedente. La sua posizione all'interno della casa reale ha reso l'iter processuale di grande attenzione mediatica e pubblica a livello nazionale e internazionale.

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Lo scorso giugno, Hoiby è stato condannato a quattro anni di prigione per due capi d'accusa di stupro, oltre che per violenze domestiche e altri reati minori. Questa sentenza storica ha rappresentato un momento cruciale nella storia recente della monarchia norvegese, stabilendo un precedente giuridico per i membri della famiglia reale.

Tuttavia, la difesa di Hoiby ha immediatamente presentato ricorso contro questa sentenza, chiedendo una revisione del verdetto. I pubblici ministeri avevano precedentemente chiesto che la custodia dell'imputato venisse estesa, sottolineando la gravità delle accuse e la necessità di mantenere misure di sicurezza rigorose in attesa del nuovo iter giudiziario.

Prossimi passi e calendario processuale

Il processo d'appello di Marius Borg Hoiby dovrebbe iniziare a febbraio, secondo le tempistiche stabilite dal sistema giudiziario norvegese. Questo periodo di attesa comporterà il mantenimento delle attuali restrizioni alla libertà personale, con il braccialetto elettronico che monitorerà costantemente i movimenti dell'imputato.

La tenuta reale nelle vicinanze di Oslo rimane il luogo dove Hoiby trascorrerà il periodo che separa la decisione odierna dall'inizio delle udienze d'appello. Le autorità competenti hanno ribadito la necessità di rispettare rigorosamente i termini legali imposti dalla corte fino a quando non verrà emessa una nuova sentenza definitiva.