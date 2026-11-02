Marius Borg Hoiby rilasciato in attesa dell'appello per stupro

Il tribunale di Oslo autorizza il rilascio di Marius Borg Hoiby dalla custodia cautelare. Il figlio della regina Mette-Marit resta sotto sorveglianza elettronica fino al processo d'appello previsto per febbraio.

Un tribunale distrettuale norvegese ha stabilito lunedì che Marius Borg Hoiby, figliastro del re Haakon, può essere rilasciato dalla custodia cautelare e gli viene rimossa la sorveglianza elettronica alla caviglia mentre attende l'udienza d'appello relativa alle sue condanne per stupro. La decisione di rilasciarlo dovrà tuttavia essere esaminata da un tribunale di grado superiore prima di entrare in vigore e potrebbe essere ribaltata, ha affermato il tribunale distrettuale di Oslo in un comunicato.

Condanna Originaria e Motivazioni Legali

Hoiby, 29 anni, è stato condannato a giugno a quattro anni di reclusione per due capi d'accusa di stupro, oltre che per violenza domestica e altri reati, ma ha presentato ricorso contro la sentenza. L'autorizzazione al rilascio temporaneo rappresenta una procedura standard nel sistema giudiziario norvegese quando si attende la revisione di una sentenza definitiva, garantendo che l'imputato non sia detenuto preventivamente durante le fasi appellative.

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Misure Restrittive Durante l'Attesa

Attualmente indossa un braccialetto elettronico ed è confinato nella sua abitazione in una tenuta reale alle porte di Oslo. Il tribunale ha stabilito che nel prossimo mese dovrà presentarsi regolarmente alla polizia e sottoporsi a test antidroga e alcolici. Queste misure rappresentano un compromesso tra la libertà personale e la necessità di garantire la presenza dell'imputato alle udienze future e la sicurezza pubblica.

Cronologia Processuale e Prossimi Passi

Il processo d'appello di Hoiby dovrebbe iniziare a febbraio, data cruciale che determinerà se la condanna originaria verrà confermata, modificata o annullata completamente. Fino a quel momento, la situazione giuridica rimane in sospeso, con la possibilità che la corte superiore possa revocare il permesso di uscita dal carcere preventivo se ritiene necessario mantenere lo status quo cautelare.

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Contesto Familiare e Ruolo Istituzionale

Hoiby è il figlio della regina Mette-Marit, moglie del re Haakon, avuto da una precedente relazione. La vicenda ha attirato l'attenzione dei media internazionali, come dimostrato dalle immagini di Hoiby che lascia la cerimonia funebre del re Harald di Norvegia presso la Cattedrale di Oslo, a Oslo, in Norvegia, il 9 settembre 2026. Reuters/Dylan Martinez ha documentato questi momenti pubblici, evidenziando come la famiglia reale norvegese affronti questa crisi legale mantenendo i propri doveri istituzionali.

Impatto Pubblico e Reazioni

La notizia è stata tradotta con DeepL per consentirti di leggere subito in italiano il notiziario della Reuters. Nessuna traduzione automatica è perfetta né può sostituire i traduttori umani. La gestione mediatica e giuridica di questo caso sottolinea l'importanza della trasparenza nel sistema giudiziario norvegese, indipendentemente dallo status sociale degli interessati. Gli osservatori seguono con attenzione l'esito dell'appello, che potrebbe stabilire precedenti importanti riguardo alla trattamento dei membri della famiglia reale nel contesto penale.