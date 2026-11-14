Mark Carney annuncia progressi con Trump su trattato commerciale

Il premier canadese Mark Carney rivela colloqui sostanziali con Donald Trump per un accordo commerciale, ribadendo al contempo il fermo sostegno del Canada alla NATO.

Il Primo Ministro del Canada Mark Carney ha rivelato di aver intrattenuto colloqui di lunga durata e di grande rilevanza con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Questi incontri hanno avuto luogo mentre il leader canadese partecipava a Manila alle celebrazioni del 49° vertice dell'ASEM, un evento di fondamentale importanza per le relazioni diplomatiche nella regione Asia-Pacifico.

Mark Carney ha confermato che il Canada e gli Stati Uniti stanno compiendo progressi tangibili verso la stipula di un nuovo accordo commerciale bilaterale. Nonostante i passi avanti compiuti nelle trattative, entrambi i governi hanno chiarito che non è ancora stata raggiunta un'intesa definitiva, sottolineando come il processo negoziale sia ancora in una fase attiva e dinamica.

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Colloqui sostanziali tra Ottawa e Washington

Mark Carney ha specificato che le discussioni con Donald Trump sono state definite sostanziali, indicando un livello di engagement superiore alle normali consultazioni di routine. I dettagli emersi suggeriscono che entrambe le parti stanno lavorando attivamente per colmare le eventuali divergenze residue, con l'obiettivo di finalizzare un trattato che possa influenzare significativamente gli scambi economici transatlantici.

La presenza di Mark Carney nelle Filippine per una visita di Stato ufficiale ha aggiunto un ulteriore strato di complessità e importanza geopolitica a questi dialoghi. L'incontro con Donald Trump non avviene nel vuoto, ma all'interno di un contesto internazionale in rapida evoluzione, dove le alleanze economiche e strategiche vengono costantemente ridiscusse e rafforzate.

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La posizione inderogabile del Canada sulla NATO

Oltre alle questioni commerciali, il Primo Ministro Mark Carney ha colto l'occasione per ribadire con forza l'impegno incondizionato del Canada verso la NATO. Ha dichiarato esplicitamente che il Canada non si ritirerà dall'alleanza militare atlantica, confutando qualsiasi speculazione su un possibile disimpegno Ottawa dalle strutture di difesa comuni.

Mark Carney ha sottolineato che l'architettura di sicurezza per un'Europa libera sarà determinata esclusivamente da un'Europa libera e dalla NATO stessa. Questa posizione chiarisce nettamente che nessuna altra potenza esterna, inclusa la Russia, ha alcuna ingerenza nelle decisioni relative alla sicurezza continentale europea e all'organizzazione difensiva transatlantica.

Impatto strategico e prossimi passi diplomatici

Le dichiarazioni di Mark Carney a Manila rappresentano un segnale chiaro della direzione che la politica estera canadese intende seguire nei prossimi anni. La combinazione di avanzamenti nelle trattative economiche con gli Stati Uniti e la ferma difesa dell'integrità della NATO posiziona il Canada come un attore stabilizzatore e affidabile nella scena globale.

Il prossimo passo per Mark Carney e il suo governo sarà monitorare l'evoluzione delle negoziazioni con Donald Trump, pronti a finalizzare l'accordo commerciale non appena le condizioni saranno ritenute favorevoli. Nel frattempo, la presenza del premier canadese in Asia continuerà a essere centrale per il dialogo con i leader del Sud-Est asiatico, consolidando le relazioni bilaterali multilaterali.