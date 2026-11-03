Mark Carney blocca Russia e Bielorussia ai Mondiali Juniores Hockey

Il Primo Ministro Mark Carney annuncia il divieto di partecipazione per Russia e Bielorussia ai campionati mondiali juniores di hockey su ghiaccio in Alberta.

Il Primo Ministro canadese Mark Carney ha annunciato ufficialmente che gli atleti provenienti dalla Russia e dalla Bielorussia non saranno ammessi a competere durante i prossimi Campionati Mondiali Juniores di Hockey su Ghiaccio. Questa decisione vincolante è stata resa nota martedì dai giornalisti durante una conferenza stampa televisiva, segnando un netto distacco dalle linee guida internazionali più recenti.

Esclusione Atleti Russi e Bielorussi

Mark Carney ha chiarito che la provincia dell'Alberta, sede degli eventi previsti per il mese successivo, non ospiterà squadre nazionali russe o bielorusse. Il leader del governo federale ha sottolineato come questa misura sia diretta conseguenza del sostegno fornito da Mosca e Minsk alla guerra in Ucraina, definendo tale conflitto illegale, ingiustificato e orribile. La posizione canadese rimane ferma fino a quando le ostilità non cesseranno completamente.

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Condanna Tribunale Arbitrale Sport

Questa dichiarazione arriva a breve distanza dalla condanna espressa dal Canada nei confronti della decisione presa la settimana precedente dal Tribunale Arbitrale dello Sport. Tale organismo aveva autorizzato gli atleti russi a partecipare agli eventi gestiti dalla Federazione Internazionale di Hockey su Ghiaccio. Mark Carney ha ribadito che, finché il supporto militare russo continuerà, nessun atleta potrà rappresentare il proprio paese sul suolo canadese, ignorando così le direttive globali del settore.

Reazioni Federazioni Nazionali Europee

La mossa del Canada si inserisce in un contesto più ampio di resistenza europea alle decisioni sportive internazionali. Martedì mattina, le federazioni nazionali di hockey su ghiaccio di Norvegia, Danimarca, Svezia e Repubblica Ceca hanno dichiarato pubblicamente il loro rifiuto di affrontare la Russia ai Campionati Mondiali maschili del prossimo anno. Questi eventi si terranno in Germania e dimostrano una crescente polarizzazione tra governi e organismi sportivi.

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Impatto Geopolitico Sullo Sport

Il Canada continua a mantenere il suo ruolo di principale sostenitore internazionale dell'Ucraina nel conflitto in corso contro la Russia. L'esclusione degli atleti dai tornei giovanili rappresenta un'estensione delle sanzioni politiche al campo sportivo, creando precedenti significativi per le future competizioni. Le autorità canadesi intendono garantire che gli eventi organizzati sul territorio nazionale rispecchino i valori democratici e il sostegno all'indipendenza ucraina.

Prossimi Passi E Competizioni Future

I dettagli operativi per l'organizzazione dei Campionati Mondiali Juniores in Alberta verranno adattati per riflettere questa esclusione. Le organizzazioni sportive dovranno ricalibrare i programmi di gara senza la presenza delle delegazioni russe e bielorusse. Questo scenario potrebbe influenzare le strategie competitive delle altre nazioni partecipanti e definire nuovi standard etici per le competizioni internazionali future.