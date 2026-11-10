Mark Carney chiederà a Xi Jinping di non interferire negli affari canadesi

Mark Carney porterà a Xi Jinping il tema delle ingerenze straniere al vertice APEC di Shenzhen, in un momento di disgelo tra Canada e Cina.

Il primo ministro canadese Mark Carney ha annunciato martedì 10 novembre, in una dichiarazione da Ottawa, che alla fine di questo mese farà presente al presidente cinese Xi Jinping che Cina e altri paesi non dovrebbero interferire negli affari interni del Canada. Secondo quanto riportato dall'agenzia Reuters, Carney incontrerà Xi a margine del vertice APEC che si terrà a Shenzhen il 18 e 19 novembre.

L'annuncio arriva in un momento in cui Ottawa cerca di ricucire i rapporti con Pechino, dopo un lungo periodo di relazioni bilaterali fredde. Il tema delle ingerenze straniere resta però al centro dell'agenda politica canadese.

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Ingerenze straniere al centro del confronto Canada Cina

Nell'aprile 2025, Mark Carney aveva già affermato che la Cina rappresentava una delle maggiori minacce in termini di ingerenza straniera nel Paese. La posizione del premier su questo punto non è quindi nuova, ma viene ora portata direttamente al tavolo con il leader cinese.

Il quadro si basa anche su un'indagine dedicata alle interferenze dall'estero, presentata nel 2024. Durante quell'inchiesta è emerso che l'agenzia di intelligence canadese aveva concluso che la Cina avesse interferito nelle elezioni federali del 2019 e del 2021.

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Carney ha spiegato ai giornalisti che i vertici bilaterali offrono la possibilità di sollevare le questioni in modo diretto e franco. Il premier ha sottolineato che Ottawa attribuisce grande importanza alla non ingerenza da parte della Cina e di altri paesi negli affari canadesi.

Le ragioni di Ottawa e la svolta nei rapporti con Pechino

Il Canada sta cercando legami più stretti con la Cina come parte di un tentativo di ridurre la propria dipendenza economica dagli Stati Uniti. Questa strategia spiega perché il governo di Mark Carney stia accettando di riaprire il dialogo con Pechino, nonostante le tensioni sulle interferenze.

Il dialogo tra i due paesi ha già prodotto un primo risultato concreto. Dopo una visita di Mark Carney in Cina, avvenuta a febbraio, il governo cinese ha dichiarato che avrebbe sospeso alcuni dazi imposti durante una disputa commerciale sui prodotti agricoli canadesi.

Dazi agricoli e prossimi passi nei rapporti Canada Cina

La sospensione dei dazi sui prodotti agricoli rappresenta una delle ricadute più tangibili del disgelo per i produttori canadesi. Il provvedimento riguarda alcuni prodotti colpiti in passato dalla disputa commerciale tra Ottawa e Pechino.

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Il prossimo appuntamento chiave è dunque il colloquio tra Mark Carney e Xi Jinping previsto a Shenzhen, in calendario tra il 18 e il 19 novembre. In quella sede il premier canadese porterà sul tavolo sia il tema della cooperazione economica sia la richiesta di garanzie sulla non ingerenza negli affari interni del Paese.