Il premier canadese Mark Carney si riunisce con Xi Jinping a Shenzhen per ridurre la dipendenza da Washington e stabilizzare i commerci con Pechino.

Il primo ministro canadese Mark Carney si recherà a Shenzhen, nella provincia del Guangdong, per un vertice bilaterale fondamentale. L'incontro ufficiale con il presidente cinese Xi Jinping è programmato per le ore 10:30 del martedì 16 novembre 2026. Questa data coincide con la vigilia della riunione del forum Asia-Pacific Economic Cooperation, noto come APEC. La presenza di Carney all'aeroporto internazionale Bao'an segna un momento critico nella politica estera del Canada verso l'Asia.

Nuova strategia commerciale per il Canada

Mark Carney ha iniziato a ristrutturare le relazioni con Pechino fin dal suo insediamento nel gennaio di quest'anno. È stato il primo capo del governo canadese a visitare la Cina in quasi un decennio. Questa visita rientra in una strategia mirata a ridurre la dipendenza economica nazionale dagli Stati Uniti. Carney ha definito questa evoluzione come una normalizzazione dei rapporti economici tra Ottawa e Pechino. L'obiettivo è diversificare le partnership per mitigare i rischi derivanti dalle fluttuazioni delle politiche nordamericane.

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Collaborazione su cibo ed energia

L'agenda dell'incontro punta a rafforzare i legami nei settori agroalimentare, energetico e dei servizi finanziari. Pechino ha già abbassato i dazi sui semi di canola canadese dopo la visita di Carney lo scorso gennaio. Di recente, la Cina ha esteso le agevolazioni tariffarie per altri prodotti come piselli, aragoste e granchi per altri due anni. Le esportazioni di semi di canola sono già salite a 2,8 milioni di tonnellate metriche nel 2026. I produttori canadesi sperano che Pechino riduca l'attuale dazio del venticinque percento sui prodotti a base di maiale.

Sfide per il settore automobilistico

Il mercato dei veicoli elettrici e tradizionali sta subendo trasformazioni significative. L'approvazione di importazioni annue per quarantanovemila automobili a un tariffa ridotta dell'uno virgola uno percento ha aperto le porte a costruttori cinesi. Aziende come BYD, Geely e Chery hanno avviato procedure per entrare nel mercato canadese. La quota è prevista per crescere fino a settantamila vetture entro cinque anni. Tuttavia, le minacce tariffarie statunitensi complicano la situazione. Il presidente Donald Trump ha promesso di alzare i dazi sulle auto canadesi al cinquanta percento a partire dal primo gennaio.

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Rischio geopolitico e sicurezza nazionale

Gruppi per i diritti umani e critici politici hanno espresso forti preoccupazioni sulla vicinanza di Carney al regime cinese. Le critiche derivano dal carcere di Jimmy Lai e dall'esecuzione segreta di quattro cittadini canadesi in Cina. È emersa anche evidenza di interferenze cinesi in almeno due elezioni federali canadesi. Nonostante ciò, Pechino nega qualsiasi interesse a interferire negli affari interni del Canada. Il premier sostiene che l'engagement non sia un'approvazione politica, ma una necessità strategica. Deve mantenere relazioni per poter influenzare i cambiamenti interni.

Bilancio delle relazioni bilaterali

Questo è il terzo incontro diretto tra Mark Carney e Xi Jinping da quando Carney è premier. Il primo incontro si è tenuto ai margini dell'APEC in Corea dello scorso anno. Le esportazioni di greggio canadese verso la Cina sono aumentate del trentasette percento nel 2026. Gli esperti sottolineano la necessità di bilanciare gli interessi economici con la sicurezza nazionale. La stabilità raggiunta finora rappresenta solo la prima fase di un percorso complesso. Il successo di questa strategia dipenderà dalla capacità di gestire le sensibilità geopolitiche globali.