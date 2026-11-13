Markley COP31: la battaglia climatica non è finita grazie ai popoli

L'autore di Diluvio Jim Crace a Antalya critica i leader politici ma celebra l'azione dal basso. La transizione energetica e il ruolo delle elezioni negli USA e Brasile.

Lo scrittore americano Jim Crace, noto autore del romanzo distopico " Diluvio" pubblicato in Italia da Einaudi nel 2024, ha espresso un giudizio netto sulla Conferenza delle Nazioni Unite sul clima di Antalya. Secondo Crace, sebbene i capi di stato trascurino spesso la crisi ambientale, la difesa del pianeta prosegue grazie alla consapevolezza dei cittadini e ai risultati elettorali recenti.

L'intellettuale, che risiede in California e segue i lavori dal Turquie, non sottovaluta i rischi planetari ma ritiene che la battaglia contro il surriscaldamento globale non sia ancora conclusa. Per Crace, ogni progresso, anche minimo, resta fondamentale per invertire la rotta ecologica mondiale.

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Politica Climate e Diserzione Leader

Jim Crace definisce la mancanza di numerosi capi di governo alla 31esima conferenza come un atto di "diserzione" politica. L'unico leader ad essere presente è il brasiliano Lula, con l'eccezione del britannico Burnham. Lo scrittore ritiene che i politici lontani dal vertice cerchino voti apparendo cauti contro l'effetto serra, ma si tratta di un calcolo errato.

Secondo Crace, la vera strategia per abbassare i costi è puntare sulle energie rinnovabili. Gli elettori devono comprendere che investire in fonti pulite riduce le spese future. La mancanza di presenza politica è vista come un fallimento di comunicazione verso l'opinione pubblica.

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Impatto Elezioni Brasile e Usa

Le recenti elezioni in Brasile e negli Stati Uniti hanno un valore enorme per la protezione dell'ambiente. In Brasile, la vittoria di Lula permette all'Amazzonia, definita il polmone del mondo, di continuare a respirare senza essere soffocata, a differenza di quanto avrebbe fatto Bolsonaro junior. Questo risultato protegge una risorsa vitale per il clima globale.

Negli Stati Uniti, la schiacciante rivincita del Partito Democratico alle elezioni parlamentari di midterm limita il potere di Donald Trump, nemico numero uno dell'ambiente. Questa vittoria apre la prospettiva di un cambio di linea marcato alle prossime presidenziali. Inoltre, i democratici si sono rafforzati in molti dei 50 stati, dove le assemblee legislative avranno più poteri per bloccare iniziative dannose.

Guerra Iran e Costi Transizione

Il conflitto in Iran ha conseguenze paradossali sul dibattito tra carburanti fossili ed energia pulita. La guerra ostacola la navigazione delle petroliere nello Stretto di Hormuz, facendo salire il prezzo del greggio alle stelle. Questa dinamica illustra i pericoli della dipendenza dai combustibili fossili e i benefici delle rinnovabili, nonostante la guerra sia un disastro generale.

Alcuni governi usano l'aumento del costo della vita per rallentare la transizione ecologica, un argomento che Crace definisce una stupidaggine ripetuta a macchinetta. Gli politici dovrebbero spiegare che solare ed eolico, dopo l'investimento iniziale, non costano nulla. Puntare su fonti naturali abbassa davvero i costi per i cittadini.

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Future Tecnologiche e Incentivi Auto

Riguardo ai data center, Crace propone una soluzione semplice: vietare l'uso di carburanti fossili. I miliardari del tech hanno i soldi per farli funzionare solo con energie rinnovabili. La gente ha ragione a non volerli vicino, ma la soluzione è tecnologica, non di rifiuto totale. I fondi esistono per dare un buon esempio.

Per le auto a benzina, servono incentivi statali come sconti per vendere e comprare veicoli elettrici. Il costo dovrà calare insieme alla crescita degli acquisti. Infine, Crace ribadisce che non sottovaluta gli allarmi di Greta Thunberg. I danni sono catastrofici, ma la battaglia non è finita.

Ogni Grado Conta nel Futuro

Lo scrittore di "Diluvio" non è ingenuamente ottimista, ma crede che ogni piccolo miglioramento conta. Se la temperatura sale di 1,7 gradi invece che 1,8, è un bene. Se sale di 1,8 invece che 1,9, pure. Se di 1,9 invece che 2, anche quello ha un effetto positivo. La battaglia continua con ogni progresso.