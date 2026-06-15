Marocco batte Brasile: segnali importanti per entrambe

Il Marocco ha sconfitto il Brasile in una partita amichevole, dimostrando di essere una delle migliori nazionali al mondo. Il Brasile, invece, ha evidenziato problemi difensivi da risolvere in vista dei prossimi impegni.

La partita amichevole tra Marocco e Brasile , disputata la scorsa notte, ha offerto spunti interessanti per entrambe le squadre, ma soprattutto ha confermato lo status del Marocco come una delle nazionali più competitive a livello mondiale.

Il Brasile, d'altro canto, ha mostrato delle lacune che dovranno essere colmate se si vuole puntare al titolo mondiale. Nel primo tempo, il Marocco ha dominato la scena con un gioco veloce e organizzato, mettendo in difficoltà la difesa brasiliana. La prima mezz'ora è stata caratterizzata da un pressing alto e da repentini cambi di gioco che hanno creato diversi grattacapi alla retroguardia verdeoro.

Il centrocampo marocchino, guidato da giocatori di grande esperienza come Hakim Ziyech e Sofiane Amrabat, ha dettato i ritmi, mentre la velocità di Achraf Hakimi sulla fascia destra ha rappresentato una costante minaccia. Il Brasile ha faticato a trovare le contromisure, con la difesa che spesso è apparsa disorganizzata. Solo dopo il trentesimo minuto la squadra di Tite ha iniziato a reagire, ma senza creare occasioni da gol veramente concrete.

Il secondo tempo ha visto un Brasile più aggressivo, con l'ingresso di giovani talenti come Vinícius Júnior e Rodrygo, che hanno portato vivacità alla manovra offensiva. Tuttavia, il Marocco è rimasto solido dietro, con il portiere Yassine Bounou che ha effettuato alcune parate decisive. Il gol partita è arrivato su calcio di punizione: una magistrale esecuzione di Ziyech ha gelato i tifosi brasiliani. Il Brasile ha provato a pareggiarlo, ma il muro marocchino ha retto fino al fischio finale.

Questa vittoria non è un caso isolato per il Marocco, che ai Mondiali del 2022 in Qatar ha raggiunto le semifinali, eliminando Spagna e Portogallo. La squadra di Walid Regragui ha dimostrato di avere un gioco collettivo di alto livello, capace di competere con le migliori. Per il Brasile, invece, la sconfitta evidenzia i problemi difensivi già visti ai Mondiali, quando sono stati eliminati ai quarti di finale dalla Croazia.

In vista del prossimo Mondiale nel 2026, il Brasile dovrà lavorare sulla compattezza difensiva e sulla capacità di gestire le partite quando non riescono a imporre il proprio ritmo. I tifosi brasiliani sperano che il nuovo allenatore, Carlo Ancelotti, possa risolvere queste lacune. La partita ha anche messo in luce la crescita del calcio africano, con il Marocco che si candida a ruolo di protagonista anche per i prossimi tornei.

L'Africa Cup of Nations 2025 vedrà il Marocco come una delle favorite, e questa prestazione contro il Brasile conferma le ambizioni. Sul fronte opposto, la Seleção dovrà affrontare le qualificazioni per il Mondiale con maggiore determinazione. Gli esperti di calcio hanno sottolineato come il Brasile abbia bisogno di un equilibrio tra esperienza e freschezza, magari puntando su giovani come Endrick che sta emergendo.

Inoltre, la mancanza di un regista di centrocampo in grado di dettare i tempi è emersa in modo evidente. Casemiro, pure pedina fondamentale, non ha potuto coprire tutte le zone del campo. Il Marocco, invece, ha mostrato un'organizzazione tattica invidiabile, con linee compatte e transizioni rapide. Regragui ha saputo creare un gruppo solido, dove ogni giocatore conosce il proprio ruolo.

La prossima sfida per il Marocco sarà contro il Portogallo, un altro test importante per misurare il proprio valore. Per il Brasile, la prossima amichevole contro l'Inghilterra potrebbe offrire spunti per correggere il tiro. In conclusione, la partita di stanotte ha lanciato un segnale chiaro: il Marocco è ormai una realtà consolidata del calcio mondiale, mentre il Brasile ha ancora molto lavoro da fare per tornare a essere la favorita numero uno.

I tifosi marocchini possono sognare, mentre quelli brasiliani devono sperare in un rapido miglioramento





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