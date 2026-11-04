Marocco e cessate il fuoco Sahara: fine missione ONU e nuove dinamiche

Il Marocco conferma il rispetto del cessate il fuoco nel Sahara occidentale dopo la fine della missione ONU. Analisi delle reazioni di Rabat, Algeri e Polisario.

Il Palazzo Reale del Marocco ha dichiarato mercoledì che il Regno manterrà il proprio impegno volontario per rispettare il cessate il fuoco nel Sahara occidentale, nonostante la conclusione ufficiale della missione di mantenimento della pace delle Nazioni Unite in territorio. Questa decisione segue il mancato rinnovo del mandato da parte del Consiglio di Sicurezza dell' ONU la scorsa settimana, evento che pone fine a una presenza internazionale attiva da trentacinque anni nella regione contesa.

Fine missione ONU e posizione di Rabat

La missione dell'ONU si è conclusa domenica, segnando l'uscita dal quadro istituzionale globale della forza che aveva monitorato la tregua nei decenni della disputa territoriale. Il comunicato reale sottolinea che l'"impegno volontario" del Marocco verso la sospensione delle ostilità non subirà variazioni negative a causa del ritiro dei caschi blu. Tale posizione è stata ribadita durante un incontro presieduto dal Re Mohammed VI, alla presenza del primo ministro, del consigliere reale e del capo dell'esercito marocchino.

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Rabat ha espresso soddisfazione aperta per la decisione del Consiglio di Sicurezza di non rinnovare il mandato, definendo la missione precedente incapace di garantire pienamente il rispetto degli accordi e con funzioni iniziali ormai obsolete. Il Monarca ha inoltre esortato alla massima vigilanza per assicurare il rigoroso rispetto dell'integrità territoriale del Regno, della sicurezza nazionale e della tranquillità dei propri cittadini.

Reazioni internazionali e divisioni geopolitiche

Le reazioni alle novità geopolitiche sono state nette e differenziate tra le parti coinvolte nel conflitto storico. Mentre il Marocco celebra il cambiamento di status, il Fronte Polisario ha dichiarato di essere "preoccupato" per lo sviluppo degli eventi. L'Algeria, principale sostenitore politico e militare del Polisario, ha espresso "profondo rammarico" per la chiusura della missione onusiana, evidenziando le profonde spaccature nella comunità internazionale riguardo al futuro dello status della regione.

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Il conflitto nel Sahara occidentale oppone storicamente il Marocco, che considera il territorio parte integrante del suo regno, al Fronte Polisario. Quest'ultima organizzazione politica e militare cerca la creazione di uno Stato indipendente sin dal ritiro della potenza coloniale spagnola nel 1976. La dinamica attuale riflette quindi non solo una questione locale, ma un equilibrio di potere regionale influenzato direttamente dalle scelte diplomatiche delle grandi potenze e delle organizzazioni multilaterali.

Controllo territoriale e strategia marocchina

Attualmente, il Marocco controlla tutti i centri urbani del Sahara occidentale e l'intera costa atlantica della regione. La sua supremazia militare e amministrativa è consolidata dalla costruzione, negli anni Ottanta, di un muro di sicurezza lungo duemilasettecento chilometri, ovvero circa mille settecento miglia. Questa barriera difensiva lascia sotto il controllo diretto di Rabat la maggior parte del territorio, isolando operativamente le forze oppositrici.

Il Fronte Polisario opera esclusivamente a est di questo muro, disponendo di basi di retroguardia nella zona di Tindouf, situata nel sud-ovest dell'Algeria. È proprio da questa base che l'organizzazione gestisce i campi profughi per la popolazione sahrawi. Nel 2020, il Polisario aveva annunciato la ripresa della "lotta armata" dopo che il Marocco aveva assunto il controllo di un valico di frontiera chiave con la Mauritania, sebbene l'ONU continui a classificare il conflitto come "a bassa intensità".

Nuovi passi diplomatici verso l'ONU

Oltre al mantenimento della tregua sul campo, Rabat sta muovendo passi decisivi per rimuovere definitivamente la questione del Sahara occidentale dall'agenda diplomatica internazionale. Il Palazzo Reale ha affermato che la fine della missione comporta il ritiro della materia dalla considerazione del Consiglio di Sicurezza. In un'intervista ai media di stato sabato, il Ministro degli Esteri Nasser Bourita ha annunciato che il prossimo obiettivo sarà rimuovere il Sahara occidentale dal comitato per la decolonizzazione delle Nazioni Unite.

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Bourita ha sottolineato che la posizione di Rabat gode del supporto di due terzi degli stati membri dell'ONU, fornendo un solido fondamento numerico per queste mosse legali e diplomatiche. Questa strategia mira a normalizzare la situazione de facto e a spostare il dibattito da una questione di decolonizzazione a una di sovranità nazionale riconosciuta, riducendo ulteriormente l'influenza esterna nelle dinamiche interne alla regione.