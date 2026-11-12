Marocco: Il triangolo della morte tra immigrazione e fosfati

La regione di Béni Mellal-Khénifra affronta l'emigrazione giovanile. Un'area geografica con un forte legame storico all'Italia e all'Europa, oggi centro di sfide sociali.

Nella regione marocchina di Béni Mellal-Khénifra, situata a cento chilometri da Casablanca ai piedi delle montagne dell'Atlante, la lingua italiana rappresenta per molte persone una seconda lingua. Questa area geografica è caratterizzata da famiglie che mantengono stretti legami transfrontalieri con l'Italia, comunicando tramite telefonate in attesa della stagione estiva quando i parenti residenti all'estero fanno rientro per le vacanze. Le insegne dei locali commerciali riportano spesso i nomi di città italiane ed europee come Genova, Imperia, Savignano, Torino e Brescia, oltre a metropoli internazionali quali Córdoba, Madrid e Parigi. I titolari di queste attività sono prevalentemente ex emigranti che hanno deciso di reinvestire una parte dei propri risparmi nel paese d'origine, aprendo piccole imprese commerciali o investendo nel settore immobiliare.

Il triangolo delle partenze e la realtà demografica

L'area che comprende le città di Khouribga, Fquih Ben Salah e Béni Mellal forma un triangolo amministrativo noto localmente come il triangolo della morte. Questo termine indica la elevata densità di giovani che intraprendono il viaggio verso l'Europa, affrontando rischi estremi per attraversare il Mediterraneo. Béni Mellal-Khénifra si configura come la principale regione di provenienza dei cittadini marocchini che scelgono l'Italia come destinazione, nonché la seconda regione per numero di famiglie con almeno un familiare all'estero, classificandosi subito dopo Casablanca-Settat. Il fenomeno migratorio è particolarmente marcato nelle zone rurali, dove più del quaranta per cento dei migranti marocchini con nuclei familiari originari proviene da questo specifico territorio.

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La vita nelle campagne e le speranze generazionali

Abbandonando le tre città centrali del triangolo, si incontra il comune di Bir Mezoui, un'area rurale della provincia di Khouribga con poco più di cinquemila abitanti circondata da terreni agricoli. Qui i bambini giocano a calcio su un campo da terra e salutano gli ospiti in italiano, francese e inglese, testimoniando l'impronta linguistica lasciata dalle generazioni precedenti. Youssef, un residente del luogo, osserva il figlio dodicenne giocare commentando che nei villaggi rimangono solo i più piccoli, mentre fratelli e sorelle studiano all'estero, rispettivamente in Francia e in Cina, comunicando con il padre attraverso lo schermo del telefono. Il padre esprime la determinazione a garantire anche al figlio più piccolo un biglietto aereo per studiare abroad, evitando le strade illegali.

Il peso della memoria e i ricordi dell'emigrazione

La storia personale di Youssef risale al 1992, anno in cui firmarono un'intesa tra Spagna e Marocco che pose fine alla libera circolazione nel Mediterraneo. In quell'anno lo stesso Youssef si trasferì a Torino, dove lavorò per otto anni dietro al bancone di un bar in via Nizza prima di decidere di fare ritorno in Marocco. I risparmi accumulati in quel periodo gli hanno permesso di finanziare l'istruzione dei propri figli, proteggendoli dal rischio di intraprendere viaggi irregolari come fecero molti loro coetanei. Un altro abitante del mercato di Fquih Ben Salah, un uomo sulla sessantina, racconta di aver perso le forze fisiche per raggiungere il figlio sposato a Tolosa in Francia, dove vive da quindici anni. Questo residente conserva un portachiavi con la foto del figlio e ricorda con rammarico di aver ottenuto un visto per visitarli solo qualche anno fa, non potendo più affrontare il viaggio.

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Dalle risorse minerarie ai flussi migratori moderni

Le organizzazioni di cooperazione operanti nella regione descrivono un territorio segnato da scarse opportunità economiche e trasformato in un hotspot della migrazione internazionale. Questa situazione rappresenta un capovolgimento storico rispetto agli anni sessanta, quando la sola città di Khouribga ospitava più di tremila residenti stranieri, prevalentemente europei come francesi, italiani, spagnoli, maltesi e greci. Quelle città del triangolo erano caratterizzate da quartieri chiamati villaggi europei, con architetture specifiche che includevano case con tetti a punta e una chiesa. L'attrazione per questi lavoratori era determinata dal settore estrattivo dei fosfati, ancora oggi motore dell'economia marocchina.

L'importanza strategica dei fosfati e l'economia globale

A differenza di altri paesi nordafricani come la vicina Algeria che non possiedono grandi giacimenti di petrolio e gas, il Marocco ha sfruttato le risorse di fosfati scoperte durante il protettorato francese. Questa materia prima, ricca di fosforo e lavorata chimicamente, è fondamentale per la produzione di fertilizzanti agricoli e recentemente anche per le batterie elettriche allitio-ferro-fosfato. La produzione di roccia fosfatica si contendeva con la Cina il primato nella produzione a livello globale dal 2014. Nonostante l'importanza strategica di queste risorse, che permettono al paese di esportare circa ottomila trecento tonnellate di fertilizzanti fosfatici per un valore superiore ai quattro milioni di dollari, la regione continua a fare i conti con le profonde trasformazioni sociali dovute all'emigrazione.