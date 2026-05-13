Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha rilanciato l’idea di una ‘stellina’ per celebrare dieci Coppe Italia, ma i regolamenti non prevedono nulla. La Juventus nel 2015 scelse di non chiederla, mentre la stella d’oro per gli scudetti è diventata una tradizione più che una regola codificata. L’ipotesi potrebbe tornare d’attualità in caso di trionfo nell’ultimo atto.

Marotta apre all’ipotesi simbolica per la decima Coppa Italia , ma i regolamenti non prevedono nulla: la Juventus nel 2015 scelse di non chiederla. L’idea, rilanciata dal presidente dell’ Inter Beppe Marotta , accende il dibattito nel calcio italiano.

Un’ipotesi che al momento resta sospesa tra suggestione e assenza di regole, ma che è tornata d’attualità dopo le parole del numero uno nerazzurro. Marotta ha aperto alla possibilità in caso di nuovo successo, anche se al momento il regolamento non comprende riferimenti chiari e non ci sono precedenti ufficiali. L’ipotesi di una ‘stellina’ per celebrare dieci Coppe Italia è stata rilanciata direttamente dal presidente dell’Inter, Beppe Marotta.

Sulla piano normativo, infatti, non esiste alcuna disposizione che disciplini l’assegnazione di stelle per le Coppe Italia. Una situazione analoga riguarda anche la stella d’oro per gli scudetti, diventata nel tempo una tradizione più che una regola codificata. L’origine di questa consuetudine risale alla Juventus, che negli anni ’50, dopo un riconoscimento ricevuto dal Coni, decise sotto la presidenza di Umberto Agnelli di riprodurre il simbolo sulla maglia.

L’unico riferimento ufficiale resta la decisione del Consiglio Federale del 1958, che autorizzò la prima stella d’oro. Da allora, la pratica è proseguita senza regole precise, con variazioni nel design e nella posizione delle stelle, purché approvate da Lega e Figc.

Lo stesso iter venne seguito negli anni successivi dall’Inter nel 1966 e dal Milan nel 1979, fino alle evoluzioni più recenti, tra cui la terza stella juventina maturata sul campo nel 2012 e riconosciuta a livello federale nel 2014, e l’ultima aggiunta interista nel 2024. Andrea Agnelli , in un contesto segnato da rapporti tesi con la Figc legati proprio alla questione delle stelle e al conteggio degli scudetti.

Nonostante il tema torni in auge periodicamente, nessun club ha mai presentato una richiesta formale per introdurre una stella legata alla Coppa Italia. Anche nel caso dell’Inter, l’eventuale iniziativa resterebbe subordinata all’approvazione delle autorità calcistiche, senza particolari ostacoli prevedibili ma in assenza di precedenti. Mercoledì 13 maggio l’Inter disputerà la finale di Coppa Italia contro la Lazio all’Olimpico di Roma, una sfida in cui i nerazzurri vanno a caccia del decimo trionfo nella competizione.

Un traguardo che potrebbe essere celebrato proprio con la stella d’argento sulla maglia, un tema che potrebbe tornare d’attualità in caso di trionfo nell’ultimo atto





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