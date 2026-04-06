Marotta: Il campionato è aperto, vergognoso il caso Bastoni. La ricetta per il calcio italiano?

Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, analizza la fase attuale del campionato, difende Bastoni dalle critiche e propone riflessioni sulla crisi del calcio italiano.

Il campionato si trova ancora in una fase delicata, un momento in cui l'esito finale è ancora tutto da definire. Ogni partita, sia che coinvolga una delle squadre di vertice, sia che veda in campo una formazione di provincia, comporta un impegno notevole e richiede un'elevata dose di motivazione da parte di tutti i giocatori.

La competizione è aperta su tutti i fronti: in testa, con la lotta per la conquista dello scudetto, e in coda, con la battaglia per la permanenza in serie A, rendendo ogni sfida cruciale e carica di suspense. Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha espresso queste considerazioni ai microfoni di Dazn, prima dell'attesissima partita tra l'Inter e la Roma, sottolineando l'importanza di rimanere concentrati e determinati in questa fase cruciale della stagione. Le sue parole riflettono la consapevolezza della complessità del campionato e l'imprevedibilità dei risultati, elementi che alimentano l'entusiasmo e l'interesse del pubblico. La necessità di affrontare ogni incontro con la massima serietà e impegno è un monito rivolto a tutti i protagonisti del calcio italiano. \Marotta ha poi espresso con fermezza la sua opinione sul caso Bastoni, definendo vergognoso il trattamento subito dal giocatore. Il presidente nerazzurro non ha nascosto il proprio disappunto per il linciaggio mediatico a cui è stato sottoposto il difensore dopo l'eliminazione dell'Italia dai Mondiali. 'È vergognoso che un ragazzo della sua età sia esposto a questo continuo linciaggio, come se fosse il colpevole di chissà cosa'. Ha sottolineato come la sconfitta in Bosnia abbia radici più profonde, imputando le cause a una serie di fattori che vanno al di là del singolo errore del giocatore. 'Si sbaglia nella vita, in Italia siamo tutti abituati a diventare psicologi, esperti di calcio, senza sapere con che uomo e che professionista si ha a che fare'. Marotta ha riconosciuto l'errore di Bastoni, ma ha anche evidenziato la sua umanità e normalità. 'Bastoni è un patrimonio dell'Inter e del calcio italiano e come tale lo consideriamo'. Ha inoltre respinto le voci che suggeriscono un suo possibile addio alla squadra, ribadendo la fiducia nel giocatore e nel suo futuro. 'Ho letto e ho sentito che è quasi obbligatorio che abbandoni questa maglia, ma per ora non ci sono questi estremi, queste condizioni. Poi, come tutti i giocatori, valuteremo quello che accadrà più avanti'. Queste dichiarazioni testimoniano la volontà di proteggere il giocatore e di valorizzare il suo talento, nonostante le critiche ricevute. \Infine, Marotta ha fornito una rapida analisi sulla crisi del calcio italiano, proponendo una serie di riflessioni utili per il futuro. Ha sottolineato la necessità di una profonda analisi per superare le difficoltà, sia a livello di club che di Nazionale. 'Da chi deve ripartire il calcio italiano? Tutti si improvvisano esperti'. Ha evidenziato la presenza di numerose opinioni e ricette per risolvere la situazione, ma ha anche sottolineato la mancanza di una visione comune e condivisa. 'È dal 2006 che non siamo più competitivi, nonostante la vittoria di un Europeo'. Secondo Marotta, uno dei problemi principali risiede nella carenza di talenti. Ha citato l'esempio del Friuli Venezia Giulia, un territorio che in passato ha prodotto numerosi campioni, sottolineando la necessità di capire perché oggi questo non accade più. 'Bisognerebbe capire come mai non vengono più fuori talenti'. Ha infine criticato la litigiosità presente in Lega, ritenendola dannosa per lo sviluppo del calcio italiano. 'Oggi prevale la litigiosità in lega e questo non fa bene. Ci deve essere una critica, ma poi trovare una strada che sia uguale e favorevole per tutti'. Le sue parole rappresentano un invito alla riflessione e alla collaborazione tra tutte le componenti del calcio, con l'obiettivo di costruire un futuro più brillante e competitivo





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