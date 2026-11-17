Beppe Marotta spiega l'investimento nel nuovo stadio Inter e l'urgenza di riforme per il calcio italiano tra scuola e infrastrutture sportive.

Beppe Marotta ha delineato la visione strategica dell'Inter durante il primo appuntamento del programma televisivo L'Impresa Sportiva, andato in onda sul Sole 24 Ore. Il dirigente nerazzurro ha analizzato la rinascita del club e le sfide strutturali del campionato italiano, ponendo l'accento sulla necessità di adattamento e innovazione per mantenere la competitività internazionale.

La Rinascita Strategica dell'Inter

Il presidente della società ha identificato carenze culturali e organizzative alla sua entrata in carica, evidenziando la mancanza di un senso di appartenenza radicato e di obiettivi lavorativi definiti. Per contrastare questa situazione, Marotta ha affidato la trasformazione del modello gestionale alla delega ottenuta dalla proprietà Suning, basandosi su competenza ed esperienza consolidata. Questo approccio ha permesso di costruire un sistema aziendale in grado di competere con i più importanti brand globali del settore, integrando rigore finanziario e capacità operativa.

Also read Ronaldinho torna in campo allo stadio Benelli

Investimento nel Nuovo Stadio e San Siro

La discussione ha affrontato con realismo il futuro infrastrutturale, distinguendo tra il rispetto emotivo per lo storico San Siro e le necessità economiche di uno stadio moderno. Marotta ha sottolineato che, sebbene esista una legittima nostalgia per l'attuale impianto, l'innovazione è indispensabile per generare ricavi aggiuntivi significativi. Ha riportato che il Real Madrid ottiene centrotanta milioni di euro in più di entrate legate ai matchday, dimostrando come l'impianto sia l'investimento principale e più redditizio per un club di vertice.

La proprietà americana della società ha avuto la lungimiranza di approvare questa transizione, garantendo al contempo il rigoroso controllo dei conti e la volontà di investire pesantemente sul progetto. Marotta ha riconosciuto che lo stadio rappresenta l'icona principale del club, attirando l'attenzione di tutti i stakeholder e offrendo un ritorno sull'investimento superiore rispetto alle strutture obsolete. Questa scelta strategica mira a massimizzare il valore commerciale del marchio in un mercato globale altamente competitivo.

Advertisement

Impatto Economico e Criticità della Serie A

Il ruolo fiscale del calcio italiano è stato analizzato attraverso la lente del contributo annuale versato alle casse dello Stato, stimato in circa un miliardo di euro. Marotta ha evidenziato che la Serie A opera come contribuente netto senza ricevere incentivi diretti proporzionali, pur essendo il motore principale del settore del betting che genera miliardi di introiti governativi. Il dirigente ha auspicato un dialogo più solido con il governo italiano per riconoscere questo apporto economico e favorire un ambiente normativo più favorevole agli investimenti.

Parallelamente, è emerso un declino nell'attrattiva del campionato nazionale, non più considerato l'approdo finale per i talenti mondiali come avveniva in passato. Anche gli atleti italiani di eccellenza scelgono sempre più frequentemente di giocare all'estero, privando la liga locale di alcune delle sue stelle storiche. Questa staticità riflette una perdita di appeal rispetto ai campionati esteri, creando una dinamica di fuga di cervelli che indebolisce la competitività complessiva del prodotto sportivo.

La Crisi delle Infrastrutture Sportive Nazionali

L'analisi ha toccato le prestazioni della Nazionale, descritta come fanalino di coda nel panorama delle infrastrutture calcistiche rispetto alle grandi nazioni europee. Marotta ha confrontato l'attuale situazione con l'era d'oro compresa tra gli anni Settanta e gli anni Novanta, quando l'Italia dominava le classifiche internazionali. Ha citato episodi specifici come le eliminazioni contro Macedonia del Nord e Bosnia per evidenziare la distanza cresciuta con le altre nazionali che hanno progressivamente raggiunto il livello italiano.

La causa principale di questa regressione è stata attribuita a una mancanza di evoluzione continua, riassunta dalla frase che il sistema calcistico si è seduto e non si è più alzato. Per intercettare e sviluppare nuovi talenti in modo sistematico, il dirigente ha proposto l'introduzione obbligatoria del calcio come materia scolastica curriculare. Questa riforma educativa mira a recuperare terreno tecnico-tattico e a garantire una base demografica più ampia e preparata per le generazioni future del movimento sportivo.

Advertisement

Il percorso professionale di Marotta affonda le sue radici nella passione per il gioco e nell'apprendimento diretto dalle figure chiave del settore, come Giovanni Borghi e Guido Borghi del Varese. L'incontro con i presidenti di Varese ha permesso una formazione pratica sull'arte del management sportivo fin da giovane età, creando le basi per un'evoluzione continua. Adattandosi ai cambiamenti del mercato e alle diverse mentalità delle proprietà incontrate, ha sviluppato uno spirito propositivo necessario per guidare grandi organizzazioni nella complessità attuale.