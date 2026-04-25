Marquez conquista la pole position sotto la pioggia nel GP di Spagna

Marc Marquez ottiene una sorprendente pole position nel Gran Premio di Spagna di MotoGP, grazie alla sua abilità sul bagnato. Zarco e Di Giannantonio completano il podio, mentre Bagnaia fatica e partirà decimo.

La pioggia ha profondamente influenzato le qualifiche del Gran Premio di Spagna di MotoGP, regalando una sorprendente pole position a Marc Marquez . Dopo una giornata di sole, il tracciato bagnato ha premiato la sensibilità e la classe dello spagnolo, che ha conquistato la sua 75esima pole nella classe regina, a 245 giorni dall'ultima volta.

Marquez ha espresso soddisfazione per il suo feeling sul bagnato, sottolineando come la pole position sia un vantaggio significativo per la gara. L'unico vero contendente di Marquez è stato Johann Zarco, altro pilota esperto in condizioni di bagnato. Zarco ha sfruttato al meglio il vantaggio di aver provato le gomme durante il Q1, ma un errore nell'ultima curva gli è costato la possibilità di avvicinarsi ulteriormente a Marquez.

Dietro di loro, un ottimo terzo posto per Fabio Di Giannantonio, che si conferma come uno dei piloti più in forma all'inizio di questa stagione con la Ducati ufficiale. Marco Bezzecchi partirà dalla quarta posizione, mentre le condizioni avverse hanno penalizzato Alex Marquez e soprattutto Pecco Bagnaia, che ha faticato a trovare il giusto ritmo e si è qualificato solo decimo. La Ducati, come da tradizione, si è dimostrata competitiva sul tracciato spagnolo, occupando diverse posizioni di rilievo in griglia.

La sessione di qualifica ha visto anche alcune scivolate, tra cui quella del compagno di squadra di Bezzecchi, che ha compromesso il suo giro migliore. Marquez ha commentato la sua performance, evidenziando di aver perso un po' di tempo ma di essere riuscito a mantenere il controllo della moto e a chiudere un tempo competitivo. Ha inoltre riconosciuto l'errore di Zarco nell'ultima curva.

La griglia di partenza del Gran Premio di Spagna si preannuncia quindi combattuta, con Marquez in pole position e un gruppo di inseguitori pronti a dare battaglia. La gara sprint è prevista per le ore 15:00, offrendo un'anteprima delle possibili dinamiche della gara principale





Corriere / 🏆 2. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Motogp Spagna Marquez Zarco Bagnaia Qualifiche

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Spagna in festa, allo zoo è nato un orangoNel bioparco di Fuengirola mamma Mukah culla il cucciolo e mangia la placenta dopo il parto

Read more »

Su Yamal la maledizione del rigore, Spagna in ansia per il MondialeI precedenti ko sul dischetto di De Bruyne, Dybala e Vialli (ANSA)

Read more »

Il ristorante 'La mafia' deve cambiare nome, Italia batte Spagna in tribunaleLa catena di ristorazione spagnola 'La Mafia se siente a la mesa' diventerà 'La Famiglia'

Read more »

Carvajal in panchina: polemiche in Spagna e dubbi per il MondialeLa situazione di Dani Carvajal al Real Madrid, relegato in panchina da Arbeloa, solleva interrogativi in vista dei Mondiali 2026 e accende il dibattito in Spagna. L'allenatore difende le sue scelte, sottolineando la forma di Alexander-Arnold e la necessità di schierare chi merita di giocare.

Read more »

Euroscetticismo e Allargamento UE: Cosa Pensano i Cittadini di Francia, Germania, Italia, Polonia e SpagnaUn sondaggio YouGov rivela opinioni divergenti sull'allargamento dell'Unione Europea dopo il 2004, con un forte scetticismo in Francia e valutazioni contrastanti su alcuni nuovi membri come Romania e Ungheria.

Read more »

MotoGP, qualifiche Gran Premio di Spagna: Marc Marquez conquista la pole position, Bezzecchi quartoLo spagnolo della Ducati gira in 1'48'087 davanti alla Honda di Zarco (+0'140) e la Ducati VR46 dell'azzurro Di Giannantonio. Quarta piazza per il leader del mondiale su Aprilia

Read more »