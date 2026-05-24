Marracash: una storia di riscatto e rinnovamento

Il docufilm di Pippo Mezzapesa ripercorre la misteriosa e appassionante vicenda umana e artistica di Marracash attraverso un tour negli stadi della scorsa estate. Scopri la sua ribalta crescita da periferia a successo e la sua personale rinascita dopo una fase difficile.

Il grande problema dei documentari musicali del nostro paese è sempre lo stesso: sono grossi spot dei loro protagonisti, ma al di là della promozione non c’è una vera e propria storia - di rivincita, di redenzione, di trasformazione - da raccontare.

Dunque, fan a parte, perché guardarli mentre parlano di, boh, carriere come tante? Ecco. , il docufilm su Marracash diretto da Pippo Mezzapesa (al cinema dal 25 al 27 maggio e più in là su Disney+) fa eccezione proprio perché ricostruisce la vicenda artistica e umana più famosa, seguita e influente dalla pandemia in poi: quella di Marracash appunto.

Hier, seguito durante il tour negli stadi della scorsa estate (il primo in assoluto per un rapper italiano, e qualcosa vorrà pure dire), aprendo via via flashback e approfondimenti, complici i suoi racconti in prima persona e vari contributi, alla sua manager Paola Zukar, sulla sua vita di oggi e il passato, dalla crisi profonda in cui era caduto nel 2019, a causa di una relazione tossica e di una generale insoddisfazione per la propria carriera ('Il pubblico non aveva ancora capito la mia identità', riflette), alla rinascita della materia viva della trilogia di album composta daC'è tutto: dalle radici ultra-popolari, con tanto di scena del ritorno nel quartiere della Barona, estrema periferia di Milano, dov’è cresciuto, dal rapporto con i sonniferi fino a quello con le proprie radici siciliane, con scene che per la prima volta documentano il suo ritorno sull’isola, tra i parenti, e ne mostrano un lato diverso, privato e per certi aspetti davvero inedito.

E poi ovviamente la musica, il pensiero dietro la nascita di una serie di canzoni che, l'abbiamo già detto, cantautore dei nostri tempi , ha rottato tabù fuori e dentro di sé, ha diffuso una nuova idea di maschio, che può permettersi anche di soffrire e mettersi in discussione, sensibili ha sdoganato il fallimento come parte fondamentale del successo, specie in un ambiente reticente in merito come il suo; e ha nobilitato il rap tutto, con passaggi come la vittoria della Targa Tenco nel 2022 e la collaborazione con Vasco Rossi di.

Se tutto, oggi, nascesse e finisse con Marracash, be’, si faticherebbe a considerare l'hip hop un genere imperfetto, a cui manca qualcosa, anzi.ha i tempi e i modi giusti, è un documentario avvincente, ma è soprattutto per come racconta la vicenda umana del suo protagonista che merita di essere visto. In questo senso, c’è talmente tanta carne al fuoco che, anche se non si fosse fan di Marracash, lo si trova interessante, a prescindere.

Di più, proprio da quest’aspetto si capisce perché ha avuto il successo che ha avuto in questi anni: perché la sua storia - ben incarnata, raccontata e rappresentata dalle canzoni, certo - è una storia in cui chiunque può rivedersi, in cui è facile immedesimarsi; o meglio, in cui chiunqueParecchio emerge, per esempio, negli interventi puntuali dello psicanalista Massimo Recalcati, che spiega perché tanti suoi testi suonano rivoluzionari, anche rispetto a tanti costrutti sociali che ci troviamo a vivere (e che tante altre canzoni, anche inconsapevolmente, amplificano). sullo schermo, infatti, scorre una sorta di romanzo popolare, storia di un ragazzo partito dalle periferie, a cui nessuno avrebbe dato una chance, che contribuisce al lancio di un genere, di un mondo, e che poi con le sue stesse mani rischia di restarne prigioniero, ma ne esce.

Ha una crisi profonda, ma il risultato finale è che ne viene fuori più forte. "Fino al cielo, e poi oltre", per citarlo





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